La fine dell’inverno e l’inizio della primavera sono i mesi peggiori per la diffusione del Covid 19. In questo periodo i contagi si propagano più velocemente degli altri periodi dell’anno perché si crea nell’aria una situazione favorevole alla sua diffusione. A rischiare più di tutti sono coloro che soffrono di allergia da polline e di asma. Il pericolo di contagio da Covid 19 è più alto per chi soffre di questi problemi di salute. Scopriamo perché in questo articolo.

Lo scorso anno, come quest’anno, un’ondata di contagi da coronavirus si sta facendo più intensa proprio a ridosso della primavera. Secondo uno studio di Lewis Ziska, un ricercatore della Columbia University di New York, l’esposizione ai pollini può favorire il contagio da Sars-Cov-2. In questo studio il ricercatore dell’Università americana ha analizzato l’aumento della concentrazione di pollini in 31 paesi del mondo. Poi ha verificato se l’andamento della curva dei contagiati da Covid 19 avesse una correlazione con la variazione di concentrazione. Ha così scoperto che in media il 44% delle variazioni della curva dei contagi era correlata positivamente con i livelli di polline nell’aria. In pratica la presenza del polline favorisce la possibilità di contrarre il Covid 19.

L’allarme lanciato dal Ministero della Salute

Se il problema riguarda tutti, un pericolo maggiore lo corrono coloro che soffrono d’asma e di allergia al polline. Lo ricorda anche lo stesso Ministero della Salute. Il sito ci informa che annualmente circa il 20% della popolazione italiana manifesta sintomi legati all’allergia al polline. Ma coloro che corrono i rischi più gravi sono quelli che soffrono d’asma perché sono i più esposti agli effetti nefasti del Covid 19. Il polline nell’aria abbassa le difese del sistema immunitario e quindi mette a rischio chi ha già problemi legati all’allergia da polline o all’asma. Dunque, l pericolo di contagio da Covid 19 è più alto per chi soffre di questi problemi di salute

