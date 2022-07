Fare attività fisica è piacevole e salutare, non serve solo per dimagrire e perdere peso. Ha un ruolo molto importante nel garantire una buona salute, a qualsiasi età. In base alla fascia d’età e ad eventuali problemi di salute, andrebbe praticata a diverse intensità. Sicuramente chi soffre di mal di schiena, o chi non dovrebbe sovraccaricarla, necessita di un allenamento mirato. Ma questo non significa che debba relegarsi alla sedentarietà, rischiando di peggiorare ulteriormente la salute. Siccome la prova costume si avvicina, vediamo qualche esercizio da fare per tonificare il corpo. Se ne possono fare anche un paio al giorno a corpo libero, senza affaticare la schiena.

3 facili esercizi per dimagrire e tonificare i muscoli di pancia e glutei per chi soffre di mal di schiena

Non fare movimento con la scusa di caricare troppo la schiena non ha molto senso. Facendo attenzione alla postura e riscaldando bene tutti i muscoli, ci si può comunque allenare. Come primo esercizio da fare abbiamo gli addominali, che serviranno a riscaldarci. Ci sdraiamo a terra in posizione supina, mettiamo una mano sotto la schiena, nella curva che si crea naturalmente. L’altra mano la poggiamo sull’addome, dopodiché pieghiamo le gambe e le solleviamo leggermente. A questo punto stendiamo lentamente le gambe, ma senza arrivare all’estensione completa. Teniamo la posizione per 20 secondi e poi riposiamo per altri 10 secondi, ripetiamo per 3 serie.

Altri due movimenti per tonificarci

Sempre sdraiati a terra con la pancia in su e le ginocchia piegate, accavalliamo una gamba sull’altra. Ora solleviamo il bacino per fare il ponte, teniamo la posizione per 30 secondi. Se sentiamo tirare troppo, possiamo aggiustare la gamba di terra avvicinandola più o meno al sedere. Ripetiamo 3 volte per gamba, riposando sempre almeno 10 secondi. L’ultimo esercizio è molto odiato, ma è uno dei più utili per aiutarci a perdere quei fastidiosi chiletti in più. Possono praticarlo tutti, anche chi ha mal di schiena, ma con qualche accortezza. Ci sediamo su una sedia di fronte al muro, con le gambe divaricate e le ginocchia che sfiorano la parete. Teniamo la schiena ben dritta, le mani con i palmi a sfiorare la parete e poi torniamo a sederci. Questo ci permetterà di eseguirlo bene, avere un supporto e non sovraccaricare la schiena.

Quindi, ecco 3 facili esercizi per dimagrire e tonificare i muscoli in vista dell’estate. In realtà, quasi tutti gli esercizi a corpo libero si possono fare senza andare a pressare su questo punto delicato. L’importante è fare sempre attenzione alla postura ed eseguirli il più correttamente possibile. Facciamo sempre allungamento prima e dopo l’allenamento e potremo tranquillamente liberarci degli antiestetici rotolini.

