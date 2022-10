Riciclare pane raffermo e zucca avanzata in frigo con una ricetta facilissima

Pane e verdure, come anche la passata di pomodoro, sono senza dubbio gli alimenti che più spesso tendono ad avanzare in cucina. E siccome buttare il cibo non è mai giusto, né da un punto di vista etico né tantomeno da quello economico, bisogna liberare la fantasia. Per nostra fortuna, non mancano le ricette antispreco: facili e veloci da preparare, sono anche gustosissime e belle da vedere.

Ebbene, proprio parlando di verdure che in questo periodo si trovano sparse per il frigorifero, menzione speciale va certamente alla zucca. Molti ne sono a dir poco golosi e del resto si tratta di un ingrediente che ben si presta alle più disparate preparazioni, dolci o salate. Senza dimenticare ovviamente tutti i benefici di questo ortaggio per la nostra salute.

Capita però che, facendone spesso scorta, si arrivi ad un punto in cui sembra difficile smaltirla, ma anche in questo caso c’è una soluzione golosissima. Ecco infatti come riciclare pane raffermo e zucca avanzata in frigo per un primo piatto da urlo dedicato alla cena o al pranzo in famiglia.

Sformato goloso con formaggio filante

Per realizzare questa ricetta dal caldo sapore autunnale ci occorreranno:

3 fette di pane integrale o non;

350 g di polpa di zucca;

120 g di formaggio morbido;

2 uova;

125 ml di yogurt bianco;

formaggio grattugiato;

noce moscata;

burro;

sale e pepe q.b.

Riciclare pane raffermo e zucca avanzata in frigo in un gratin pronto in 20 minuti

La preparazione della ricetta in oggetto parte dalla pulizia della zucca, da lavare e privare di buccia e semi prima di essere tagliata a fette. A seguire, anche il formaggio andrà tagliato a listarelle piuttosto sottili così che impieghi meno tempo a sciogliersi e diventare filante.

È ora il momento di prendere una pirofila, meglio se di forma rettangolare, e ungerne il fondo e i bordi con una noce di burro. Procediamo disponendo le fette di pane l’una accostata all’altra, in modo da ricavare la base del nostro gratin.

A questo punto sovrapponiamo prima le fette di zucca e poi il formaggio a listarelle, fino a esaurimento degli ingredienti. Terminato questo passaggio, prendiamo una ciotola, in cui sbatteremo le uova con lo yogurt e abbondante noce moscata. Una volta aggiustato il composto con sale e pepe, versiamolo sopra il gratin precedentemente preparato, completando con un’abbondante spolverata di formaggio grattugiato.

Non resta che infornare a 180° per 30 minuti, o comunque fino a completa doratura, e lasciare raffreddare 5 minuti prima di servire.

