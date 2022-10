Oroscopo della seconda metà di ottobre, nuove storie d’amore per questi segni

Venere transita nel segno della Bilancia. Il Pianeta dell’amore ci lascia intravedere la possibilità di nuovi incontri e i single dovrebbero prepararsi all’eventualità di vivere storie sentimentali coinvolgenti. La Bilancia è un segno zodiacale che ama l’armonia e il senso della misura. Gli amori che nasceranno in questo periodo saranno fatti di gesti premurosi e di tenere affettuosità che rispettano i desideri dell’altro. Non saranno dei sentimenti mordi e fuggi che durano una notte, ma legami forti e duraturi. Quali segni potrebbero trovare l’amore? Andiamo a scoprirlo con l’oroscopo della seconda metà di ottobre.

L’Ariete si sente in pace con il Mondo

Per l’Ariete è un momento astrale favorevole. I nati sotto questo segno si sentiranno amati da tutti e scopriranno quanto possa essere piacevole. Circondati dall’amore, sapranno essere simpatici e affettuosi come non mai. Il segreto di tanto successo si deve al fatto che finalmente hanno capito che l’amore genera altro amore. Tutto parte da loro, dal loro lasciarsi andare che li mette in pace con il Mondo intero. Saranno teneri ed affettuosi con l’altra metà, pazienti con gli amici e persino con la suocera. I single si potrebbero sentire attratti da qualcuno che esercita un grande fascino ai loro occhi, qualcuno con cui vivere delle storie intriganti. Se qualche discussione ci sarà, finirà con il silenzio di un bacio.

Oroscopo della seconda metà di ottobre, il Capricorno vincerà la sua ritrosia

I nati sotto il segno del Capricorno potrebbero avere incontri interessanti verso la fine mese quando Venere passerà nel segno dello Scorpione. Ma soprattutto quando saranno pronti a vincere il solito pessimismo e quella ritrosia che impedisce loro di vivere con serenità e di aprirsi agli altri. Sono sensibili ed affettuosi, ma quasi invisibili. Nessuno si accorge di loro perché fanno fatica ad esprimere i sentimenti che tengono ben stretti nel segreto del cuore. Con il rischio di lasciar scappare le persone che li attraggono. Se una vecchia fiamma si farà viva, questa volta potrebbero afferrare l’occasione al volo. La vita, per loro, si tingerà di rosa.

Settimane felici per i Pesci

Crescendo di emozioni per i nati sotto il segno dei Pesci. Man mano che ottobre si avvicina alla fine, le occasioni diventeranno fruttuose e gli incontri sempre più interessanti. Ma i Pesci dovranno saper cogliere le opportunità al volo e vincere la riservatezza che li blocca. Forse, a guardare bene tra le persone che si frequentano, qualcuno segretamente innamorato di loro potrebbe esserci, basta solo scoprirlo. Una persona con i piedi ben piantati per terra, proprio come piace ai Pesci, che invece vivono con la testa tra le nuvole e sono inguaribili sognatori.

Lettura consigliata

Venti di burrasca per questo segno zodiacale secondo l’oroscopo di ottobre