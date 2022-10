Tra gli ortaggi di stagione forse più apprezzati, ma soprattutto più versatili in cucina, è impossibile non citare la zucca. Il colore vivace e il gusto avvolgente ne fanno la protagonista dell’autunno, tanto che la ritroviamo negli antipasti, come nei primi o nei secondi.

Non manca nemmeno nei golosi dolci per la merenda: tra frittelle, torte e biscotti c’è solo l’imbarazzo della scelta. In ogni caso, facile e veloce, nonché cremosa e croccante è questa la ricetta alla zucca di cui non potremo fare a meno.

Millefoglie di zucca con burrata e nocciole

Il nome risuona senza dubbio altisonante, ma in realtà si tratta di una preparazione semplicissima, da giocarsi come contorno o come secondo light. Una ricetta ottima per valorizzare il gusto di questo coloratissimo ortaggio, rivisitato però in un abbinamento un po’ diverso dal solito.

Per preparare la millefoglie in oggetto ci occorreranno:

500 g di zucca già pulita;

350 g di burrata;

prezzemolo fresco;

30 g di nocciole;

olio extravergine di oliva;

pepe nero.

Procedimento

Per prima cosa, dopo aver sbucciato la zucca, tagliamola a fette spesse non più di 4 mm e grigliamole da entrambi i lati sulla bistecchiera. Non è usuale questo tipo di cottura per la zucca, ma così facendo avremo l’occasione di conferire all’ortaggio un piacevole gusto affumicato.

Procediamo quindi con la preparazione del condimento, cominciando a tostare le nocciole all’interno di una padella antiaderente per qualche minuto. Lasciamole raffreddare per qualche istante, poi tagliamole grossolanamente e uniamole al prezzemolo lavato e tritato, coprendo il tutto con dell’olio.

Aggiustiamo infine con un pizzico di sale, così da ottenere una sorta di pesto profumato.

Cremosa e croccante è questa la ricetta alla zucca che stavamo aspettando

Non resta quindi che accingersi a comporre la nostra originale millefoglie dai sapori autunnali, cosa che comunque non richiederà molto tempo.

Spolveriamo innanzitutto un pizzico di sale in ogni piatto e irroriamo con un filo d’olio aromatizzato. Procediamo alternando nella disposizione fette di zucca e cucchiai di burrata, provvedendo a stracciarla con un coltello prima di utilizzarla.

Aggiungiamo un tocco d’olio aromatizzato e proseguiamo con un’altra stratificazione e poi un’altra ancora, terminando con un ciuffo di burrata. Infine, guarniamo la millefoglie con la granella di nocciole, una spolverata di pepe e qualche fogliolina di prezzemolo prima di portare in tavola.

Lettura consigliata

Oltre a contrastare il colesterolo cattivo, questo amatissimo ortaggio autunnale aiuterebbe a prevenire cistite e ritenzione idrica