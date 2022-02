Non butteremo più bottiglie di plastica e cartoni perché attraverso il riciclo creativo possono diventare un comodo mobile per la casa

Quotidianamente consumiamo e usiamo tantissimi prodotti dotati di imballaggi. Questi ultimi finiranno irrimediabilmente nella nostra pattumiera. Svuotati dei loro contenuti potrebbero apparici inutilizzabili, ma in realtà questi materiali possono avere una seconda vita.

Ci sorprenderà scoprire infatti che, mettendoci all’opera, il più delle volte potremo ricavarne degli oggetti pratici che non avremmo mai immaginato. Questo discorso vale per i tappi di barattoli così come per le scatolette di tonno, ma non solo. Infatti, anche cartoni e bottiglie di plastica, largamente diffusi nelle nostre case, possono tornarci oltremodo utili.

Il progetto

Non butteremo più bottiglie di plastica e cartoni quando scopriremo questo loro incredibile riutilizzo. Infatti, sono i materiali da cui partire per realizzare un comodo pouf. Un oggetto che potremo porre in qualunque stanza della casa, su cui sedersi o da utilizzare come poggiapiedi e, all’occorrenza, come tavolino.

Ci serviranno:

bottiglie di plastica;

cartoni;

batuffoli di cotone;

colla a caldo;

scotch;

matita;

forbici;

ghiaia;

larghe porzioni di stoffa.

Come prima cosa, decidiamo quale diametro dovrà avere il nostro pouf. Una volta stabilito, tracciamo due cerchi sul cartone rispettando quelle dimensioni. Ritagliamoli.

Prendiamo le bottiglie di plastica e riempiamole di ghiaia, così da renderle più resistenti e capaci di sostenere pesi. Richiudiamole con i loro tappi. Poniamo una bottiglia al centro di uno dei cerchi di cartone. Attorno alla stessa disporremo le altre, affiancandole e assemblandole seguendo la circonferenza della base di cartone. Man mano che faremo questo lavoro, le fisseremo attraverso lo scotch così da ottenere una costruzione compatta. Una volta ottenuta una struttura che ricopra il cerchio di cartone, la incolleremo sullo stesso. Attaccheremo poi sopra le bottiglie anche l’altro cerchio.

Arrivati a questo punto, ricalcheremo la forma del cerchio di cartone sulla stoffa, basterà adagiarvela sopra e ripassare la forma con la matita. Faremo questo procedimento due volte e poi taglieremo. Facciamo combaciare le due forme di stoffa l’una sull’altra. Incolliamone un verso per farle aderire solo per metà.

Riempiamo con il cotone e poi procediamo a chiudere con la colla le stoffe. Avremo ottenuto una sorta di cuscino che renderà morbido il nostro pouf. Incolliamolo sulla parte superiore in cartone. Non ci rimarrà che ricoprire l’intera struttura con la stoffa. Cominciamo da sopra e poi sui lati, attorno ai quali ci converrà avvolgere la stoffa. Fissiamo con colla a caldo. Una volta asciugatosi, capovolgiamo il pouf e ricopriamo anche la parte sottostante. Il nostro pouf è pronto per essere usato e collocato in casa. Avremo ottenuto un piccolo arredo economico, carino e utile. L’idea in più sarebbe scegliere una stoffa che si intoni alla nostra casa, ad esempio abbinata a quella del divano.

