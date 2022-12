Riciclare il torrone avanzato, ecco un metodo facile e veloce, utilissimo per tante ricette gustose

Dopo Natale e Santo Stefano ci si ritrova con tanto torrone e con tanti torroncini in casa. Per avere qualcosa di diverso e goloso da mangiare, si può sperimentare questa ricetta.

Come si può riciclare il torrone? L’interrogativo è abbastanza diffuso, soprattutto dopo i giorni di Natale e Santo Stefano. Questo perché, nello scambio dei regali di Natale, spesso come augurio si ricevono in dono torroncini e prodotti simili.

Anche i più golosi potrebbero aver fatto fatica a consumarli tutti. E allora se si vuole produrre qualcosa di nuovo, si possono seguire delle ricette che possono tornare utili. Ad esempio qualora si voglia creare un dessert per il cenone di Capodanno o per un’altra ricorrenza che cade all’interno del periodo natalizio.

Riciclare il torrone avanzato: una procedura semplice

Lo si può fare creando una base che è una crema o mousse a base di torrone. Per farlo basta seguire pochi semplici passaggi. Servono: mascarpone, panna vegetale, latte e gocce di cioccolato fondente.

L’ideale è avere a disposizione un torrone morbido o comunque che possa essere rotto in pezzi molto piccoli. Non ci sono limitazioni per quel che riguarda i gusti, considerato che in teoria sono tutti utilizzabili.

La base della mousse

Al torrone sminuzzato e utilizzato dovrà corrispondere l’utilizzo di una quantità poco meno che doppia di mascarpone. Questo dovrà essere “lavorato” in una ciotola con l’ausilio di una frusta elettrica fino a quando avrà le sembianze di una spuma.

Il passaggio successivo sarà l’aggiunta di panna vegetale (circa 2/3 del mascarpone). Una volta completato l’inserimento, si dovrà continuare ad operare con la frusta in maniera tale da avere sempre di più l’aspetto finale della crema.

Per migliorare la consistenza si può aggiungere del latte. Ne basta poco (anche 40-50 ml), ma l’ideale è regolarsi per capire a che punto si è arrivati al risultato che si desidera.

Il torrone avanzato sarà impiegato per altri dessert

L’ultimo step ed anche il più semplice è quello in cui si dà croccantezza alla crema. Basterà aggiungere il torrone sminuzzato e le gocce di cioccolato nel composto creato. Servirà ovviamente mescolare fino a raggiungere una ottimale distribuzione degli ultimi due ingredienti.

Si avrà così in mano un ingrediente per farcire nel modo che si preferisce un dolce. Si può utilizzare questa crema sul pandoro tradizionale. La si può spalmare su delle fette biscottate, per riempire dei bignè, delle tartine, delle brioche vuote.

Un gusto straordinario per i palati che amano il dolce

Non ci sono dubbi sul fatto che il gusto finale abbia le caratteristiche giuste per soddisfare i palati che di più amano i dolci. E si può considerare questa come una delle migliori soluzioni per riciclare il torrone avanzato.

Di certo non rappresenta la soluzione ottimale per chi cerca di non ingrassare. Nei giorni di Natale, però, si può anche andare oltre i limiti.