Vacanze di Natale, come difendere la casa dai ladri durante le feste: gli errori da non fare

Quando arrivano le vacanze natalizie ed i periodi festivi sono molti a lasciare per giorni o ore la propria abitazione, meglio evitare pratiche che potrebbero aumentare il rischio di subire l’azione di malintenzionati. Ecco alcune indicazioni fornite dalle forze dell’ordine.

Durante le vacanze di Natale sono in molti a spostarsi. C’è chi sceglie di trascorrere dei giorni in montagna, chi si sposta dai parenti o fa ritorno nei suoi luoghi di origine, diversi da quelli di residenza. Lasciare la propria abitazione per un periodo più o meno lungo espone alla possibilità che i malintenzionati la mettano nel mirino. Un po’ come accade nel periodo estivo.

Per difendere la casa dai ladri si possono mettere in atto i consigli forniti dalle forze dell’ordine. Sarà così possibile limitare i rischi in uno dei periodi più belli dell’anno, in cui tutti vorrebbero dedicarsi soprattutto a cenoni ed abbuffate natalizie e ai regali. Senza avere cattivi pensieri.

Vacanze di Natale, come difendere la casa dalle cattive di intenzioni dei malintenzionati

Sembra quasi banale, ma è bene precisare che la prima cosa da fare chiudere al meglio tutti gli accessi all’abitazione. Qualora, infatti, si debba lasciare la casa per un periodo ci si dovrebbe sempre assicurare di aver chiuso la porta con tutte le mandate e gli infissi. Così come, se a disposizione, andrebbero attivati i sistemi di allarme.

L’altra azione prudenziale da mettere in atto è quella di non rivelare la propria assenza. Questo lo si può fare anche semplicemente accordandosi con un vicino o con una persona di fiducia che possa fornire un aiuto. Gli si dovrebbe, ad esempio, chiedere di ritirare la posta o persino eventuali volantini pubblicitari presenti nelle zone predisposte per accoglierli all’esterno.

Alcuni errori da evitare

Attenzione, perché, tra gli errori da non fare c’è anche quello di non dare indizi sulla propria lontananza attraverso i social network. In tal caso può essere utile non postare contenuti che segnalino il proprio essere a svariati chilometri di distanza e da lungo tempo. O quantomeno sincerarsi che tutti i propri profili siano privati e limitati ad una cerchia di amici fidati, attraverso le opzioni che le diverse piattaforme mettono a disposizione.

Investire in sicurezza può aiutare a difendersi dai furti

Queste sono indicazioni che risultano utili sul come comportarsi in vista delle vacanze di Natale, come difendere la casa da un possibile furto in appartamento e sapere cosa fare.

Vale, però, la pena ricordare che potrebbe essere opportuno dotarsi di sistemi in grado di agevolare i meccanismi difensivi. Tra questi, ad esempio, ci sono porte blindate di ultima generazione, eventuali sistemi di allarme e videosorveglianza. Si tratterebbe di investimenti in sicurezza, di cui ognuno può valutare l’opportunità.

Chiamare le forze dell’ordine quando necessario

Tra i suggerimenti delle forze dell’ordine si ricorda, ad esempio, che a pochi euro sono disponibili sul mercato videocamere in grado di rilevare presenze estranee. Strumenti che consentono un monitoraggio in tempo reale e che potrebbero consentire di avvisare le forze dell’ordine, qualora si ravvisi di anomalo.

Il consiglio è, ovviamente, quello di chiamarle anche qualora tornati a casa si noti subito qualcosa di anomalo. Ad esempio una serratura forzata o addirittura la porta socchiusa. Il prezioso lavoro di Polizia e Carabinieri potrà tutelare quanti dovessero essere vittima di un’azione delittuosa.