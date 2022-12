Nelle ASL lavorano principalmente professionisti sanitari di ogni ordine e grado, ma non solo. Anche queste strutture, infatti, necessitano di personale esperto in altre discipline a supporto del loro buon funzionamento. È il caso, per esempio, del nuovo bando indetto da AZP per conto delle ASL venete di competenza. Vediamo di quali figure si tratta ed entro quando candidarsi.

La G.U. n. 100 del 20 dicembre riporta l’estratto del nuovo bando riguardante l’Azienda Zero di Padova (AZP). Si tratta di una selezione svolta da AZP ai soli fini procedurali ma con riferimento alle AULSS interessate al profilo di cui alla selezione.

Vediamo quali sono i posti messi a concorso dalle 13 aziende

In pratica si tratta di un concorso per titoli ed esami per la copertura di 13 posti collaboratori amministrativi del settore economico. Ogni vincitore di concorso rafforzerà l’organico di una delle ASL venete coinvolte nel bando.

Nel dettaglio si tratta delle seguenti ULSS: Polesana, Veneto Orientale, Serenissima, Dolomiti, Marca Trevigiana, Berica, Pedemontana, Euganea. Poi ancora l’ULSS Scaligera, Ospedale-Università di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Verona, Istituto Oncologico Veneto IRCCS, Azienda Zero.

Dunque, ecco 13 ASL che assumono collaboratori amministrativi professionali a tempo pieno e indeterminato. Si prevedono anche alcune riserve di posti in favore dei militari volontari.

Requisiti di ammissione alle selezioni

I candidati devono possedere la cittadinanza italiana o altro Stato membro UE o di Paesi terzi ma in regola con le norme di Legge in materia. Si richiede l’idoneità alle mansioni e un’età inferiore a quella per il collocamento a riposo d’ufficio.

Viceversa non possono accedere alle selezioni gli esclusi dall’elettorato attivo. Stessa sorte per chi gli esclusi, destituiti, licenziati o allontanati da un precedente impiego pubblico.

I requisiti specifici attengono al titolo di studio del candidato. Si richiede (in alternativa) la laurea triennale appartenente alla classe L-18 o L-33. Oppure il possesso di una laurea magistrale tra le classi LM-56, LM-77 o LM-16. Possono accedere anche i candidati con lauree equivalenti a quelle su citate e conseguite in base agli ordinamenti previgenti.

Ecco 13 ASL che assumono collaboratori amministrativi professionali a tempo pieno in Veneto

È previsto il versamento di un contributo spese di partecipazione (obbligatorio e non rimborsabile) di 15 euro in favore di AZP. Le istanze andranno prodotte accedendo alla piattaforma tramite il portale AZP alla pagina dedicata, mentre i termini di invio sono per il 19 del prossimo mese.

Il concorso potrebbe iniziare dall’eventuale preselezione (test a risposta multipla) in base al numero delle istanze pervenute. La selezione vera e propria è incentrata invece su 3 prove d’esame, 1 scritta, 1 pratica e 1 orale, per complessivi 70 punti. I residui 70, infatti, sono ripartiti in base ai titoli posseduti.

La prova scritta potrebbe essere un test a risposta multipla o un tema o una combinazione totale o parziale delle due modalità. La prova verterà su tematiche economico e finanziarie su contabilità, pianificazione, controllo di gestione, flussi economici, legislazione sanitaria nazionale e sanitaria, etc. Quella pratica verterà sulle tecniche relative alla predisposizione di documenti e/o atti amministrativi connessi al profilo. La prova orale, infine, sarà l’occasione per testare le conoscenze linguistiche e informatiche oltre alle materie oggetto delle 2 prove precedenti.

Per eventuali dubbi o casistiche particolari si invita il Lettore a consultare integralmente il testo ufficiale.