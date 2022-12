Pranzi e cenoni di Natale: 3 trucchi per non ingrassare durante le feste, senza rinunciare a nulla

3 trucchi per non ingrassare durante le feste-proiezionidiborsa.it

Paura di ingrassare a Natale? Un sentimento comune, ma è meglio sapere alcune cose. Ecco alcuni accorgimenti da utilizzare

Quanto si ingrassa a Natale? Non è semplice rispondere a questa domanda, in base a ciò che riferiscono gli scienziati. Tuttavia, medici e nutrizionisti hanno un’opinione che ripetono con grande frequenza: non abbastanza da doversi preoccupare.

Nel senso che andare un po’ oltre i limiti solo nei giorni di festa non genera danni seri per la linea. A fare la differenza sono sempre le abitudini alimentare tenute nel medio-lungo periodo, non certo le eccezioni.

Pranzi e cenoni di Natale: non aumentare di peso si può

Per i giorni di festa, se non ci sono controindicazioni, il consiglio generico dei nutrizionisti è quello di godersi la convivialità. Di farlo senza rinunciare a nulla.

Nulla vieta, però, di adottare dei comportamenti che possano aiutare a limitare l’impatto di un’alimentazione un po’ più sregolata. Si tratta, più che altro, di buone abitudini e non di grandi rivoluzioni da mettere in atto. Identificarle come “trucchi” può aiutare a renderle prospettive più stimolanti.

Il primo trucco, per l’appunto, è evitare la sedentarietà. Chi pratica attività sportiva con regolarità sa bene che palestre e centri sportivi chiudono soltanto nei giorni di festa. Molti tendono a prendersi lunghi periodi di vacanza, fermando la propria attività motoria.

Può essere utile non fermarsi se si è persone che praticano sport, quantomeno nei giorni feriali che anticipano quelli festivi o arrivano subito dopo.

Chi, invece, tendesse a preferire il divano nel tempo libero, potrebbe cogliere l’occasione per cambiare le cose. Basta una passeggiata a passo svelto di una mezzoretta per avere un po’ di dispendio calorico e godere di tutti i benefici che garantisce il movimento. A patto che, ovviamente, non ci siano indicazioni diverse riferibili alle condizioni di salute.

Le buone abitudini valgono sempre

Il secondo accorgimento è bere tanta acqua. Anche a tavola, quando si è insieme ai parenti per pranzi o cenoni festivi. Questo permette di evitare di bere una grande quantità di alcol. Quest’ultimo, se consumato in maniera eccessiva, non è alleato della salute e neanche della linea. A differenza dell’acqua.

Come ricorda l’ISS, bere acqua durante i pasti (fino a 600-700 ml), favorirebbe anche la digestione. Si tratta di circa tre bicchieri.

Qualora se ne beva di più l’unica controindicazione potrebbe essere un allungamento dei processi digestivi, per effetto della diluizione dei succhi gastrici. Bere, invece, prima dei pasti potrebbe favorire il senso di sazietà. E proprio su questo punto ci si può legare alla terza indicazione.

Non ingrassare a Natale usando la testa

Il terzo trucco è, infatti, saper ascoltare il proprio corpo e mangiare con raziocinio. Si fa riferimento, in particolare, alla necessità di saper riconoscere eventuali segnali di sazietà. Ma soprattutto si dovrebbe avere l’accortezza di preferire qualità e varietà alla quantità. Provare, cioè, a mangiare tutto, ma in quantità non esagerate. Evitare bis e tris dei piatti, spesso consumati per ingordigia psicologica, potrebbe fare parte di quegli eccessi da evitare.

Vale la pena, dunque, godersi pranzi e cenoni di Natale, sapendo che ci sono degli accorgimenti che possono aiutare. Piccole scelte che non rovinano le vacanze natalizie, dove è bello stare in compagnia e scambiarsi i regali.