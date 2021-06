Il metodo dell’agricoltura rigenerativa è geniale da ogni punto di vista. Permette al terreno delle nostre piante di rigenerarsi e rinforzarsi acquisendo grosse quantità di carbonio dall’atmosfera. Ciò dà come risultato frutti più nutrienti, sani e di origine naturale, un apporto di fertilizzanti e pesticidi nullo e un aiuto per il pianeta. Nella lotta al cambiamento climatico una pratica di questo tipo, se applicata in massa, potrebbe ridurre fino al 40% delle emissioni mondiali secondo vari studi. Perciò, riceviamo frutti sani e nutrienti dal nostro giardino applicando la geniale agricoltura rigenerativa emulando il reale stato di natura. Una pratica che, se svolta come si deve, renderà il nostro giardino indipendente e, per l’appunto, rigenerante.

Riceviamo frutti sani e nutrienti dal nostro giardino applicando la geniale agricoltura rigenerativa

Questo metodo può richiedere più sforzi rispetto alla normale coltivazione, ma i suoi effetti positivi ci ripagheranno. Utilizzare soluzioni naturali per il nostro giardino è il miglior modo per tenerlo in salute e ricevere frutti di qualità. Vi illustriamo a tal proposito alcuni consigli per impostare le basi dell’agricoltura rigenerativa e godere delle potenzialità del nostro giardino ecosostenibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Curiamo la salute del suolo

Il fattore principale per la riuscita di questa pratica nel nostro giardino è il terreno. È importante che esso sia fertile, idratato e aerato. Alcune delle metodologie da evitare da questo punto di vista solo l’aratura e il ribaltamento del suolo. Al contrario, per preservare la flora e la fauna del nostro terreno, è buona usanza applicare una pacciamatura con fogli di giornale o altre fonti di carbonio. Aspettiamo, poi, intorno alle 6 settimane prima di piantare. In questo modo aiutiamo il suolo a rigenerarsi in modo corretto per il prossimo ciclo di semina.

Addio fertilizzanti e pesticidi

Altre soluzioni adottate nella agricoltura rigenerativa aiutano nel ridurre al minimo l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi. Tra queste vi è il nutrimento del terreno attraverso compost o terricciato. Questo è facilmente ottenibile sfruttando fondi di caffè, gusci d’uova ed altri rifiuti organici, evitando così l’utilizzo di prodotti non naturali per nutrire il suolo. Come approfondimento, chi ha piante d’appartamento non in salute potrebbe non sapere il motivo numero uno del perché queste muoiono.