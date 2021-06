Località naturali incontaminate, mare cristallino e antiche città medievali che sembrano spuntare da un passato lontano. Sembra incredibile, eppure è possibile trovare tutto questo in una sola località turistica.

Ecco perché ci aspettano vacanze indimenticabili se questa estate visiteremo la stupenda isola del sole. Scopriamo subito di quale isola si tratta.

Una vacanza tra acque cristalline e antichi edifici medievali

Non è sempre facile riuscire a trovare una località estiva in cui poter coniugare l’amore per la cultura, la natura e il relax sotto l’ombrellone. Eppure, nascosta nell’arcipelago del Dodecaneso greco, esiste un’isola che promette esattamente questo.

Parliamo di Rodi, antica isola del sole, che gode di un clima mite quasi tutti quanti i giorni dell’anno. Qui sarà possibile passeggiare per antiche vie medievali, osservare il volo di tantissime farfalle immersi nella natura e godersi un mare veramente cristallino. Il tutto durante una vacanza che non riusciremo più a dimenticare.

Ci aspettano vacanze indimenticabili se questa estate visiteremo la stupenda isola del sole

Cosa vedere quindi a Rodi, antichissima isola del sole? Imperdibile una passeggiata per la città vecchia di Rodi, dal 1988 Patrimonio Culturale dell’Umanità.

Tra le sue antiche vie medievali, retaggio dell’antica occupazione da parte dei cavalieri di San Giovanni, si potranno trovare alcuni edifici assolutamente da visitare. Parliamo in particolare dell’imponente palazzo del Gran Maestro di Rodi e dell’ospedale dell’ordine, oggi trasformato in museo archeologico.

In un giorno di riposo potremmo inoltre spostarci nella cittadina di Petaloudes, dove perderci nella spettacolare valle delle farfalle. Qui sarà possibile immergersi nella natura, attraversare stretti sentieri e osservare migliaia di farfalle che volano indisturbate per la zona.

Infine non possiamo assolutamente dimenticarci delle spiagge. Tra tutte spiccano sicuramente quelle di Elli Beach, vicinissima alla città, e l’estesa costa di Faliraki, dove si alternano spiagge sabbiose e di scogli.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore