Con il cambio di stagione devono anche cambiare le nostre abitudini alimentari. Per quanto infatti possiamo apprezzare il gusto di alcuni piatti invernali particolarmente colmi di ingredienti, con il caldo in arrivo è necessario correre ai ripari. E per farlo, innanzitutto, bisogna provare sempre a tenersi leggeri con il cibo, aiutandosi anche con la scelta di determinati alimenti in grado di rinfrescare e donare energie.

I frutti di stagione

Tra questi, neanche a dirlo, ci sono i frutti di stagione. Infatti niente più di una fetta di anguria e di melone, o di un’albicocca e una pesca, potrà aiutarci contro la spossatezza estiva. Grazie alla freschezza e al sapore che regalano infatti, questi frutti non possono mancare nel nostro frigo in questi mesi. Anche perché, e forse non tutti lo sanno, possiamo sfruttarli ben più di quanto solitamente siamo abituati a fare. Ma vediamo di capire meglio.

Questa insalata leggera e rinfrescante grida estate grazie ad uno straordinario ingrediente segreto

In particolare oggi parleremo del melone e di come, incredibilmente, molti ne gettano via i semi non sapendo che in realtà questi si rivelano un’importante fonte di fibre. Infatti, se preparati a dovere e inseriti nelle giuste ricette, potranno rivelarsi una risorsa preziosa. Come, ad esempio, nel piatto che presentiamo oggi. Infatti questa insalata leggera e rinfrescante grida estate grazie ad uno straordinario ingrediente. Ebbene si, stiamo parlando proprio dei semi di melone. Invece di buttarli via una volta tagliata la fetta, consigliamo vivamente di conservarli, e di sfruttarli come segue.

Dunque per preparare un’insalata estiva da leccarsi i baffi tagliamo il melone a fette, e lasciamo i piccoli pezzi da parte in un piatto. Prendiamo quindi tutti i semi, e andiamo a tostarli in una padella antiaderente a fuoco lento per non più di cinque minuti. Tagliamo la nostra insalata preferita, dopo ovviamente averla lavata per bene, e in un recipiente uniamola ad un pugno di mandorle, uno di noci, semi di sesamo e semi di girasole. A questo punto aggiungiamo i pezzi di melone precedentemente conservati e, come gran finale, i nostri semi di melone tostati. Decoriamo il tutto con un cucchiaio d’olio e un pizzico di sale, mescoliamo per bene, e gustiamoci questo rinfrescante piatto dell’estate. Ottimo per un pranzo leggero e super gustoso.