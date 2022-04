Riceveranno una valanga di soldi, a partire dal 10 aprile, questi fortunatissimi segni zodiacali ma Gemelli e Toro avranno questi ostacoli da superare

Il mese di aprile si presenta sotto molti aspetti interessante e ricco di fortuna per alcuni segni zodiacali. Siamo nel mese della primavera o come dicevano gli antichi romani il mese che apre alla nuova stagione. In effetti, in questo periodo la vita rinasce, e ormai possiamo già ammirare questo miracolo della natura.

Ebbene, un miracolo sembra già pronto per alcuni segni zodiacali particolarmente fortunati. Per altri, invece, si tratterà di aspettare. Per Toro e Gemelli questo periodo invece richiede un po’ più di attenzione su qualche ostacolo da cui liberarsi.

Abbiamo già visto come il mese di Aprile sia cominciato alla grande per il segno della Bilancia e dei Gemelli. Grazie alla presenza di Venere e di Mercurio, l’amore ha regalato delle belle esperienze e un forte senso di unità a questi due segni. Ora invece riceveranno una valanga di soldi questi fortunatissimi segni zodiacali, ma non senza un pizzico di collaborazione.

Gemelli e Toro

Il Toro è un campione di amministrazione personale. Sa fare bene i suoi calcoli e non si perde in inutili tentativi di guadagnare soldi senza lavoro. Il suo senso spiccato di concretezza lo aiuta a districarsi tra i buoni e i cattivi affari. Un segno sempre con i piedi per terra, che però a volte rasenta la chiusura al nuovo. Questo periodo d’aprile avrà bisogno di un po’ d’attenzione sul lavoro. A volte i cambiamenti si presentano inaspettati, ma non sono un fattore negativo da rifiutare. In questo caso, Toro in aprile dovrà aprirsi al cambiamento. Complice in questo la Luna crescente, che spinge su nuovi orizzonti.

I Gemelli al contrario forse dovrebbero farsi aiutare dal Toro, a tenere un po’ più i piedi per terra. Basta con gli idealismi a volte fini a sé stessi. Questo è il momento di non sognare ad occhi aperti. L’oroscopo consiglia ad aprile di essere più realistici e non andare indietro a proposte troppo stupende, per risultare fattibili.

Riceveranno una valanga di soldi, a partire dal 10 aprile, questi fortunatissimi segni zodiacali ma Gemelli e Toro avranno questi ostacoli da superare

Il Cancro potrà aprire le sue chele in questo periodo, per afferrare al volo la fortuna. Ma in che modo potrà manifestarsi? Potrebbe essere un incontro amoroso, con Venere che ammicca nel segno dei Pesci. Ma forse sarà una stupenda vincita al gioco. Fatto sta che aprile sarà il miglior momento dell’anno e vale proprio la pena approfittarne.

Scorpione e Pesci esulteranno, anche se più nella seconda metà del mese. Che momento magico per il segno dei Pesci, che avrà il generoso Giove nel segno, raggiunto dalla bella Venere. Due pianeti molto positivi e portatori entrambi di fortuna. Cosa si vuole di più dalla vita? Le porte della fortuna sono spalancate per un momento davvero magico e irripetibile.

