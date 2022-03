Il mese di aprile inizia con un segno nel cielo significativo. La Luna nuova del 1 aprile apre le porte alla fortuna e all’amore, complici anche Venere e Mercurio.

Aprile è considerato da tutti il mese della rinascita. Le nuove energie materiali ed eteree avvolgono il pianeta. I vari segni zodiacali usufruiranno di questa iniezione di forza e di voglia di rinascere. L’inverno è passato ed è il momento di fare spazio a nuovi progetti.

Aprile poi è un mese particolare, perché si apre e si chiude con una Luna nuova ed una eclissi. Sarà allora un mese ricco di opportunità, all’interno di un anno sorprendente.

La Luna nuova in Ariete

Intanto la Luna nuova del 1 aprile porta le sue buone novità. Entra sotto il segno dell’Ariete, un segno di fuoco che porta molta energia. Quella dell’Ariete è un’energia orientata all’azione, a realizzare qualcosa di pratico. D’altra parte basterebbe osservare la natura per capire che questa energia si esprime in un grande risveglio.

Mentre ci saranno brividi d’amore per Bilancia e Gemelli, l’Ariete avrà il vantaggio di avere il Sole a suo fianco. Tuttavia anche Mercurio gli darà l’opportunità di creare qualcosa di nuovo sul lavoro. Come l’Ariete il fuoco dell’iniziativa risveglierà anche Leone e Sagittario. Il lavoro sarà il campo prediletto, dove Sole e Mercurio offriranno tante opportunità da non perdere. L’importante è di non starsene con la mani in mano.

Brividi d’amore per Bilancia e Gemelli agli inizi d’aprile, mentre per questi segni zodiacali Mercurio elargirà fortuna e soldi

Venere in questi giorni passeggia nel cielo zodiacale, dando il suo favore al segno dei Gemelli. I Gemelli sono un segno d’aria, amano la relazione con gli altri e posseggono delle buone doti di comunicazione. Non sarà difficile per Venere orientare queste capacità nel senso dell’amore. Soffierà sul cuore dei Gemelli per inalare dei brividi d’amore. Il fascino di questo segno, ottimo comunicatore, gli riserverà qualche gradita sorpresa. Tuttavia Gemelli è un segno, che potrebbe menare bene un doppio gioco. Sta a lui di scegliere il binario giusto.

Bilancia invece gioca sull’equilibrio. Un equilibrio che a volte diventa sottile a causa del suo fascino. Tutti ammirano una personalità piacevole ed equilibrata. Venere ama questo segno e non a caso lo protegge. In questi giorni della Luna nuova in Ariete, i piatti della Bilancia cominceranno ad oscillare un po’. Venere ricaricherà d’amore questo segno, che potrà rinforzare i suoi legami con l’anima gemella. Un’occasione consolatoria, perché Mercurio metterà qualche bastone di traverso per il lavoro.