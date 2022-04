Invece di disfarsi dei vecchi asciugamani, ecco 3 idee creative e intelligenti per riciclarli dandogli una seconda vita

Non importa quanta cura gli si presti e quante volte li si lavi. Prima o poi, arriva il momento di sostituire i vecchi asciugamani con altri nuovi. In genere, è dopo circa 3 anni da quando in cui li si comincia ad usare.

Ma al termine di questo lasso di tempo è necessario buttarli? In realtà, proprio come per le vecchie reti dei letti, invece di disfarsi dei vecchi asciugamani è possibile riciclarli e dargli una seconda vita. Ci vogliono solo un pizzico di creatività e di manualità. Quelli che vedremo in questa breve guida sono solo alcuni dei tantissimi modi in cui riutilizzarli.

Cucire delle ciabatte per il bagno

Dopo aver fatto la doccia, prima di asciugare i piedi non c’è niente di meglio che uscirne usando un paio di ciabatte di spugna. In questo modo, si evita di macchiare il pavimento o di inumidire calzini e scarpe per la casa.

Usando un vecchio asciugamani abbastanza grande, si può realizzare proprio un paio di queste comodissime ciabatte. Occorreranno anche le suole di ciabatte che, ormai, non si utilizzano più. Serviranno come modello per ritagliare delle porzioni di asciugamani della stessa forma. Quindi andranno fissate alla gomma con una colla adatta e lasciate asciugare.

Con il resto dell’asciugamani, si realizzeranno delle lunette in cui infilare i piedi. Alla fine, non resterà che assemblarle comodamente con ago e filo. Ecco pronte delle nuove ciabatte in spugna per il bagno.

Fare delle presine per il forno

Quando si usa il forno, ad esempio per cuocere un buon dolce, l’ideale è sempre munirsi di un paio di presine per evitare di scottarsi.

Se il vecchio asciugamani a disposizione è abbastanza spesso, allora sarà possibile usarlo per fare delle presine per il forno. Per farlo, ci sarà bisogno di usare come modello dei guanti in proprio possesso, disegnandone la forma su un cartoncino. Ritagliare le porzioni di asciugamano basandosi su quest’ultima e lasciando qualche millimetro per la cucitura. Infine, cucirne le due parti.

Chi ha poca manualità può limitarsi a usare i vecchi asciugamani delle semplici presine quadrate, rendendo il processo creativo molto più semplice e veloce.

Realizzare un guanto per lo scrub

Quando si esfolia la pelle sotto la doccia, l’aiuto di un guanto può rivelarsi davvero provvidenziale. Ebbene, se ne possono realizzare un paio con un vecchio asciugamani. Basterà tagliarne due porzioni in modo tale che abbiano la forma di un guantone e infine cucirle insieme.

Invece di disfarsi dei vecchi asciugamani, ecco 3 idee creative e intelligenti per riciclarli dandogli una seconda vita, che permetteranno di evitare gli sprechi.

Lettura consigliata

È uno spreco buttare gli albumi di uovo quando si possono riutilizzare per preparare questa brioche salata da servire a cena