Ricette velocissime per non sprecare il formaggio avanzato e cucinare una cena economica ma gustosa

Tanti piatti golosi con protagonista il formaggio anche quando hai solo le croste o sta per scadere.

Anche se proviamo a risparmiare sulla spesa, la maggior parte delle volte ci facciamo prendere la mano e accumuliamo ingredienti in cucina.

Sulla scia dell’entusiasmo per il 3 x 2 e i prezzi corti, facciamo scorte non necessarie di formaggi, verdure, salumi o altri prodotti.

In alcuni casi, la scorta è concessa perché alcuni alimenti si prestano ad essere congelati o hanno lunga scadenza.

D’altra parte però ci sono anche pietanze più delicate che andrebbero consumate entro pochi giorni, soprattutto una volta aperte.

È questo ad esempio il caso del formaggio: quelli a pasta dura si riempiono di muffe mentre quelli freschi potrebbero diventare acidi.

Senza contare tutte le volte che mangi gran parte del prodotto lasciandone solo una piccola quantità che rimane in frigorifero a tempo indeterminato.

Ecco dunque alcune ricette velocissime per non sprecare il formaggio avanzato utilizzandolo in modo creativo per pranzo o cena.

Basta torta salata, cambiamo un po’

Naturalmente, uno dei modi più immediati per riciclare il formaggio già aperto o prossimo alla scadenza è usarlo come farcitura di una torta rustica.

Assieme agli avanzi di verdure e insaccati diventata il ripieno perfetto di una semplice sfoglia brisé.

Ma non dimenticare che esistono alternative ugualmente rapide e ancora più buone.

Ricette velocissime per non sprecare il formaggio avanzato: tutte da leccarsi i baffi

Se effettivamente hai già della pasta sfoglia a disposizione sarebbe un peccato non usarla, ma non sarebbe una cattiva idea qualche variazione sul tema.

Ad esempio, potresti preparare dei fagottini ripieni di verdure e formaggi o dei mini croissant con prosciutto crudo.

Oppure una pizza rustica ai 4 formaggi: calda e filante, è una vera goduria.

Ma se temi che il mix di formaggi possa risultare stucchevole, aggiungi dell’indivia belga e dei semi di zucca.

E non hai mai pensato di impanare i formaggi? Anziché usare il pan grattato, puoi anche frullare del pan carré.

Per quanto invece riguarda gli abbinamenti con frutta e verdura di stagione, consigliatissimo l’abbinamento con broccoli e fichi.

Nel primo caso, punta su un pasticcio che renderà l’ortaggio più gradito anche ai bambini.

Altrimenti opta per un risotto gorgonzola e fichi, dei crostini con caprino e balsamico o un’insalata con mandorle e scaglie di parmigiano.

E se ancora non sei soddisfatta, non resta che un grande classico: il soufflé con formaggio, miele e noci.