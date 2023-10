5 profumi donna più venduti da Zara, sono buonissimi e costano pochi euro! Ecco perché stanno andando a ruba

Quali sono i profumi di Zara più buoni del momento? Quanto costano e perché stanno andando a ruba anche per la stagione autunnale? Il motivo è presto detto! Scopriamolo insieme.

Il marchio Zara continua a collezionare successi. Non solo l’abbigliamento ma anche i profumi, oggi, sono tra i prodotti più richiesti e acquistati. A far da trampolino alle fragranze che Zara ha lanciato sul mercato, i social. Sulle community, infatti, tantissime le persone che si scambiano informazioni, recensioni, consigli e pareri sui prodotti da acquistare. Negli ultimi anni, a spopolare sulle piattaforme social anche i profumi di Zara che convincono sempre di più i consumatori, grazie al prezzo conveniente e al profumo persistente.

D’altronde, con un budget inferiore ai 30 euro si possono portare a casa anche 100 ml di profumo. Senza contare che, molto spesso, le svariate fragranze suddivise proposte offrono un ampio spettro di note olfattive degne dei migliori best-seller degli ultimi tempi.

Sembrerebbe che il marchio Zara, di proprietà del gruppo spagnolo Inditex, si sia accorto della crescente popolarità dei suoi profumi e per questo motivo pare siano commissionati 30 nuove fragranze ogni anno. Insomma, il ventaglio di scelta è ampio, dunque non resta che scegliere il profumo preferito. Non sai quale profumo acquistare? Allora, fatti ispirare dai 5 profumi donna più venduti.

Eau de parfum da non perdere

Dopo aver visto i 5 capi d’abbigliamento più venduti di Zara e quelli in saldo da prendere ora e sfruttare anche per tutto l’autunno e l’inverno 2023, vediamo i profumi targati Zara più gettonati secondo i clienti del noto marchio spagnolo.

Tra i profumi più venduti di Zara abbiamo sicuramente il “ROSE GOURMAND” da 80 ml che costa 22,95 euro. Eau de parfum in cui, si legge nella descrizione, si fondono tra loro le sfumature speziate del garofano, con la brillantezza luminosa del gelsomino e la tenerezza eterea della peonia.

Un altro profumo amatissimo è il “GOLDEN DECADE EDP” da 80 ml che costa 22,95 euro. Un eau de parfum decisamente più caldo e avvolgente. Un prodotto dedicato ad una donna che vuole trasmettere un senso di libertà ed energia. A caratterizzare questa fragranza, un bouquet floreale bianco e moderno (con gelsomino e fiori d’arancio), impreziosito dal mandarino.

Tra i 5 profumi donna più venduti da Zara: “HYPNOTIC VANILLA”, “VIOLET BLOSSOM” e non solo

L’HYPNOTIC VANILLA da 30 ml ha il costo di 12,95 euro. Secondo la descrizione, questa eau de parfum è resistente e ipnotica. Il suo segreto? L’essenza di fiori di albicocca, del gelsomino, della vaniglia bourbon, del muschio e infine anche del latte dolce.

Tra i profumi più venduti, non poteva mancare il “VIOLET BLOSSOM”. 90 ml di prodotto costano 12,95 euro. Il suo profumo intenso è dovuto dal mix perfetto di vaniglia e mandorla.

Infine, segnaliamo il “RED VANILLA a 12,95 euro per 90 ml di prodotto. Una fragranza amatissima e sofisticata, con note floreali e dolci.

(n.d.r. La Testata giornalistica sottolinea che non detiene nessun rapporto con i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)