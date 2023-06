Ricette estive, quella dell’insalata di riso Venere di Bruno Barbieri ti conquisterà! Peccato non averla provata prima

L’insalata di riso è un piatto fresco, gustoso e leggero ma anche estremamente pratico. Allo stesso tempo, consente davvero di sbizzarrirci nel condirlo. Spesso però la fantasia manca oppure abbiamo dubbi sugli abbinamenti, il che ci porta a ripetere anno dopo anno la medesima ricetta. Solitamente quella con riso bianco, sottaceti, tonno e maionese. Se vogliamo un’insalata di riso più saporita e insolita, dobbiamo lasciarci ispirare dalla ricetta di Bruno Barbieri, che farà impazzire anche coloro che non amano questo piatto.

La grande comodità dell’insalata di riso consiste nel fatto che si prepari in anticipo, dunque si tratta di un piatto già pronto da mangiare. Perfetto quindi per gestire alla meglio il nostro tempo. La si può condire in diversi modi, il che ci consente di variarne il gusto. Se cerchiamo una variante che differisca da quella consueta e che abbia un gusto sopraffino, dobbiamo assolutamente scoprire quella del noto chef Barbieri.

La più buona delle ricette estive, quella dell’insalata di riso Venere di Bruno Barbieri

Bruno Barbieri ha un proprio blog e un canale YouTube sul quale pubblica alcune sue ricette da poter copiare. Attraverso le stesse, ci insegna trucchi del mestiere ma anche a trasformare dei piatti comuni in piatti di alta cucina in modo semplice. È quello che si verifica con la sua insalata di riso speciale, facile da fare ma perfetta e super gustosa. Il riso scelto da Barbieri è quello Venere, cioè quello dai chicchi neri. Rispetto a quello bianco, avrebbe una maggiore quantità di proteine e vitamine. Conterrebbero poi calcio, magnesio e ferro. Altresì, sarebbe adatto ai celiaci perché privo di glutine e avrebbe anche altri vantaggi. Essendo una forma integrale, sarebbe particolarmente ricco di fibre amiche dell’intestino e sarebbe anche fonte di antiossidanti.

La ricetta del famoso volto della cucina comincia preparando una salsa, partendo dalle uova sode. Si immergono le uova in acqua salata bollente e si lasciano cuocere per 9 minuti. Intanto, si tritano finemente delle foglie di prezzemolo, l’erba cipollina, delle acciughe assieme alla ventresca di tonno. Quest’ultima è la parte del ventre del pesce, particolarmente morbida. Si tritano poi i capperi, dopo averli dissalati sotto acqua fredda e averli fatti marinare nell’olio, così da togliervi l’amarognolo e il salato.

Una volta scolate e sgusciate le uova, si tagliano e si passano i pezzi di albumi e tuorli in un setaccio. Li si fa scorrere all’interno premendoli, in modo da renderli pastosi mentre li si filtra nella trama del setaccio. Si raccolgono in una ciotola assieme agli altri ingredienti tritati e si amalgamano.

Come condirla e insaporirla

Intanto mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua salata per bollire il riso Venere. Nella ciotola, dopo aver mescolato gli ingredienti della salsa, aggiungiamo a filo dell’olio extravergine di oliva, del pepe e una tritata di lime. Sbattiamo la salsa con la frusta e uniamovi un poco d’acqua di cottura del riso. Quando scoleremo il riso, evitiamo di farvi scorrere dell’acqua fredda che lo impoverisce dell’amido. Meglio aspettare si raffreddi in un luogo fresco, per velocizzare possiamo tutt’al più porlo sopra una teglia contenente acqua fredda.

Per condire il riso, chef Barbieri aggiunge dei cuori di carciofo sott’olio, prosciutto cotto ed emmenthal stagionato in grotta tritati a cubetti, olive taggiasche, cipolline. Vi unisce inoltre dei funghi cardoncelli sbollentati e marinati nell’olio e dei piselli freschi, sbollentati e sbucciati.

Altro ingrediente da aggiungervi la giardiniera, da preparare con carote, sedano e peperoni tagliati a cubetti. Si sbollentano singolarmente nell’aceto nell’ordine in cui li abbiamo esposti, si asciugano e si lasciano marinare nell’olio. Dopo aver steso la salsa sul fondo del piatto, vi si servirà il riso così condito al di sopra.

Ecco, dunque, una preparazione strepitosa da segnare nelle ricette estive, quella dell’insalata di riso Venere di Bruno Barbieri, da leccarsi i baffi. Un piatto da mangiare una volta freddo e che ci rinfrescherà d’estate, al pari delle insalatone miste e del vitello tonnato che neanche potranno mancare nei nostri menù di stagione.