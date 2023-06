Come sembrare più magra in costume? Ecco i trucchi per nascondere la pancia e slanciare le gambe

Come sembrare più magra in costume-proiezionidiborsa.it

Non vuoi svestirti per paura che si notino i rotolini? Adotta qualche astuzia efficace per minimizzarli e apparire più snella e alta al mare. Ecco i costumi giusti e qualche trucco per avere la meglio sulla temutissima prova costume.

In vista dell’estate ci si pone come obiettivo quello di rimettersi in forma. Ecco che, allora, iniziamo diete ed allenamenti vari di cui abbiamo sentito parlare per strada o sul web. Ma il rischio che il nostro splendido piano non funzioni esiste, e così ci si ritrova puntualmente coi soliti chiletti di troppo. Un problema che si accentua qualora ci dovessero mancare pure dei centimetri in altezza. Per fortuna, possiamo mascherare la ciccia e assottigliare il girovita grazie a degli stratagemmi assai intelligenti. Oltre alla scelta del costume, vedremo come venire meglio quando ci scattano le foto sul bagnasciuga.

Come sembrare più magra in costume donando verticalità al fisico

Quando arriva il fatidico giorno in cui bisogna mettersi in costume, dovremmo aver la certezza di apparire al meglio. Per farlo, è necessario vestirsi in modo intelligente. Ancora una volta, il colore svolge un ruolo determinante per celare i difetti. Le tinte ideali sono quelle scure o unite: il nero non tradisce, ma puoi orientarti anche su grigio scuro, bronzo e verde militare.

Se pensi che la monocromia sia noiosa, puoi rivolgere lo sguardo ai costumi bicolore con linee verticali. I modelli con le fantasie al centro e le fasce laterali scure dovrebbero rendere la silhouette più armonica.

Via libera a drappeggi e materiali elastici

Le pieghe sono tue amiche, per cui non disdegnare un bel costume con drappeggio. Le increspature possono distogliere l’attenzione dalle forme in evidenza, come un seno sporgente. Per contenere quest’ultimo, poi, dovresti evitare le coppe a balconcino e assicurarti che il costume si adatti bene al tuo fisico.

Un dettaglio apprezzato riguarda la presenza delle fasce di sostegno sotto al petto, come col classico reggiseno. Fai attenzione anche al tessuto che indosserai: preferisci una stoffa elastica e sostenuta. Questo vale sia nel caso dello slip a vita alta, che per il costume a due pezzi o intero.

Come uscire meglio nei selfie al mare

Nelle foto che ti scatti in spiaggia esci sempre male? Forse la posa non è perfetta. Ma potrebbero bastare pochi consigli per diventare fotogenica e scoprire come sembrare più magra in costume anche sul rullino. ll primo errore, di solito, è tenere le braccia lungo i fianchi. Per cui, mentre aspetti il clic della macchina fotografica, alza un braccio. Per esempio, puoi sorreggere gli occhiali da sole o tenere in mano il tuo pareo.

Un altro metodo per avere foto migliori è quello di stare in punta di piedi. Fingi di indossare dei tacchi, così da bilanciare la pendenza della spiaggia e allungare le gambe. Infine, scegli il tuo lato migliore. Non posare dritta, piuttosto gira il busto o solamente una gamba per donare una sensazione di movimento.