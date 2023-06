Insalate miste sfiziose estive come piatto unico: quella di pollo e altre 2 che prepara Gwyneth Paltrow devi provarle!

Con le temperature che cominciano a salire, la voglia di stare in cucina e di un piatto caldo va a scemare. Molto più appagante mangiare a pranzo o a cena una bella insalatona, anche perché in questa stagione sentiamo perlopiù la necessita di stare leggeri. Questo però non vuol dire rinunciare al gusto, in effetti possiamo prepararne di super appetitose, anche senza pasta e riso. Se cerchiamo idee per preparare un’insalata di pollo e non solo, possiamo copiare alcune ricette buonissime di Gwyneth Paltrow.

Se nominiamo Gwyneth Paltrow subito pensiamo alle atmosfere patinate del cinema di Hollywood, in realtà l’attrice si diletta anche in cucina. Infatti, oltre ad aver pubblicato alcuni libri di ricette, ne riporta molte sul sito della sua impresa Goop. Proprio su quest’ultimo troviamo alcune idee sfiziose per preparare diversi tipi di insalata e che potrebbero tornarci utili durante l’estate per variare il nostro menù. Andiamo a vederle, premettendo che ortaggi, erbe e verdure da utilizzare si dovranno prima pulire e lavare.

Insalate miste sfiziose estive come piatto unico: Gwyneth Paltrow ama quella di pollo

La prima insalata è un classico della cucina americana molto amato dall’attrice, l’insalata di pollo, ma preparata in modo leggermente differente dal solito. Mettiamo una pentola con dell’acqua sul fornello e portiamo a ebollizione. Immergiamovi il petto di pollo per lessarlo. Ci vorranno una ventina di minuti circa, dovrà essere ben cotto e apparire di colore bianco. Scoliamolo e lasciamo raffreddare. Tagliamolo poi e uniamovi una maionese vegana, sedano tagliato a dadini, sale e pepe. Lasciamolo riposare in frigorifero.

Si preparano poi le cipolle rosse in salamoia. Ce ne serviranno in quantità da riempire un quarto di tazza, si tagliano e si lasciano riposare qualche minuto in una ciotola col succo di mezzo limone. Si versano poi in una pentola 1/4 di tazza di acqua, 1 cucchiaio di aceto, pepe e sale. Si porta a ebollizione e si versa sulle cipolle fino a coprirle di modo da cuocerle col calore. Una volta raffreddate si conserveranno in frigorifero. Si servirà dunque l’insalata di pollo, precedentemente preparata, assieme a fette di cetriolo e di avocado nonché alle cipolle in salamoia.

2 ricette di insalata senza carne

Andiamo a vedere un altro paio di insalate che compaiono sul sito di Gwyneth Paltrow. La prima si basa sui noodle di zucchine. Se non abbiamo lo spiralizzatore per farli, possiamo utilizzare una mandolina. Con quest’ultima creeremo delle strisce sottili di zucchina, con o senza buccia. Li mescoleremo con foglie di cavolo rosso e verde, con carota tagliata alla julienne, qualche foglia di coriandolo e di menta. Passiamo a preparare il condimento. Prendiamo un 1/4 di tazza con tahina, che è una crema a base di sesamo, 1 cucchiaio di salsa tamari, fatta con salsa di soia, succo di un lime, 2 cucchiai di acqua e un cucchiaio di anacardi. Sbattiamo tutto assieme, aggiungendo a piacere sale e pepe. Aggiungeremo ai noodles poi degli anacardi e dei semi di sesamo tostati più qualche spicchio di lime. Infine condiremo con la nostra squisita salsa.

L’ultima insalata si prepara mescolando indivia e radicchio tritati assieme alla rucola. Per condirla andiamo a unire mezzo cucchiaino di senape con 2 di sciroppo d’acero e una punta di aceto di vino. Amalgamiamoli assieme a 3 spicchi di aglio schiacciati e, mentre sbattiamo la salsa, uniamovi a filo lentamente 1 bicchiere di olio di oliva extravergine. Saliamo e pepiamo a piacere. Serviamo l’insalata aggiungendovi qualche pezzetto di formaggio di capra, noci e mirtilli secchi, questi ultimi, in particolare, sono frutti consigliabili per il colon irritabile. Ecco, quindi, delle ricette per preparare insalate miste sfiziose estive come piatto unico: due prive di carne e una squisita al pollo. Annotiamo dunque queste proposte di Gwyneth Paltrow, un’attrice che si cimenta ai fornelli e non è l’unica, infatti anche Sophia Loren non è da meno.