Tra le ricette più utili e veloci, adatta a farcire le torte ma buonissima da assaporare anche da sola, la crema pasticcera al cioccolato è davvero un asso nella manica. La ricetta proposta, questa sera, dalla Redazione di ProiezionidiBorsa, necessita di pochi ingredienti ed una manciata di minuti per la sua realizzazione. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

4 uova;

500 ml latte;

100 g di zucchero;

40 g di farina tipo 00;

150 g cioccolato fondente;

semi di vaniglia, un baccello.

Ricetta speciale della crema pasticcera al cioccolato pronta in 5 minuti. Procedimento

Per realizzare un’ottima crema pasticcera al cioccolato è necessario, innanzitutto, lavorare i tuorli delle uova con lo zucchero e mescolare fino ad ottenere il consueto composto spumoso. Poi, prendere un pentolino e far scaldare il latte con i semi di un baccello di vaniglia. Successivamente, aggiungere la farina, precedentemente setacciata e amalgamare bene per evitare la formazione di grumi. Versare a filo il latte, precedentemente miscelato con la vaniglia. Far cuocere il composto in un pentolino a bagnomaria a fiamma bassa. A questo punto, tagliare a pezzettini il cioccolato fondente ed inserirlo nella crema. Il segreto è quello di mescolare sempre per evitare grumi.

A poco a poco le scaglie di cioccolato fondente si scioglieranno amalgamandosi perfettamente al composto. Una volta raggiunta la densità desiderata, versare la crema in una ciotola e lasciar intiepidire. Coprire la crema pasticcera dal sapore goloso di cioccolato con una pellicola trasparente alimentare. Questo passaggio servirà per evitare che si crei la tanto odiata crosticina. Ed ecco che la preparazione è fatta. Se servita da sola in tazza, è consigliato accompagnare con fette di pane tagliate sottili o biscotti secchi.

