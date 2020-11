Per i Lettori che non sono più giovanissimi, la parola zabaione scopre un vaso di ricordi. Una preparazione classica che ha rallegrato quei bambini di un tempo ma che, anche oggi, hanno il desiderio di assaporare quei sapori buoni della cucina delle nonne e delle mamme italiane.

Ottima per una merenda diversa e gustosa. È consigliato accompagnare la crema allo zabaione con sfiziosi biscotti assortiti. Facilissima da realizzare, la crema è una buona alleata quando si presentano ospiti inaspettati.

Il segreto? Le uova fresche. La qualità delle uova farà la differenza nella preparazione. Per queste ricette è consigliato chiedere al rivenditore di fiducia per avere una crema genuina. Solo 3 ingredienti che compongono la ricetta e per questo motivo sarà un gioco da ragazzi mettere in tavola un ottimo dessert. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

4 tuorli;

4 cucchiai di zucchero;

1 bicchierino di Marsala.

Dolci sapori d’infanzia con la crema napoletana allo zabaione pronta in poche mosse. Procedimento

Già dall’elenco degli ingredienti si può intuire la facilità e la velocità del procedimento. Per servire una crema allo zabaione da leccarsi i baffi, innanzitutto, è necessario lavorare con cura lo zucchero con i tuorli delle uova. Per velocizzare maggiormente il passaggio, utilizzare un mixer. Una volta ottenuta la consistenza spumosa versare a poco a poco il Marsala. Mescolare fino a quando il liquore non si sarà amalgamato del tutto. La cottura a bagnomaria consentirà alla crema di non bruciarsi facilmente. Versare la crema in un pentolino e poi far cuocere fin quando non si arriva alla densità desiderata. Una volta cotta, la crema allo zabaione può tranquillamente essere servita, accompagnata con qualche goloso biscotto. Ed ecco che il gioco è fatto. Provare per credere.

