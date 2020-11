Tutto continua a muoversi come da nostre previsioni dei giorni scorsi. All’esplosione di momentum fra il 30 ottobre ed il 2 novembre., è seguita una forte accelerazione dei prezzi che al momento sembra avere ancora la forza per continuare. Infatti, ogni ritracciamento dei mercati continua a essere comprato. Cosa potrebbe far cambiare questa situazione?

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 25 novembre si registrano i seguenti prezzi:

Dax Future

13.227

Eurostoxx Future

3.513

Ftse Mib Future

22.300

S&P 500

3.629,65.

Cosa attendere da domani in poi? Solitamente il giovedì è un giorno particolare e domani potrebbe anche dare spazio ad un ritracciamento o fase laterale prima di ulteriori rialzi nei prossimi giorni.

Da circa 2 settimane la previsione annuale continua a muoversi in antitesi con i mercati

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 20 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.



Al momento non abbiamo ragioni tali da farci pensare che i mercati possano invertire al ribasso ed allinearsi alla previsione.

Ogni ritracciamento dei mercati continua a essere comprato. I livelli per rimanere investiti e dove invece scappare

La tendenza in corso continua a essere rialzista. Ora come di consueto andremo a definire la mappa dei prezzi e i livelli dove la tendenza in corso potrebbe subire un cambiamento.

Dax Future

Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 26 novembre inferiore a 13.114. Obiettivo primo a 13.775.

Eurostoxx Future

Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 26 novembre inferiore a 3.457. Obiettivo primo a 3.595.

Ftse Mib Future

Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 26 novembre inferiore a 22.040. Obiettivo primo a 22.640.

S&P 500

Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 26 novembre inferiore a 3.551. Obiettivo primo a 4.000.

Al momento la nostra view continua a essere che il rialzo in corso potrebbe continuare fra alti e bassi fisiologici almeno fino al 14 dicembre. Si procederà per step.