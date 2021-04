Ideali per pranzi e cene in famiglia, ma anche riscaldate il giorno dopo e mangiate in solitudine, sono loro, le lasagne. Mai fuori moda e sempre attuali, bianche, col sugo e addirittura con la nutella! Un piatto jolly per ogni evenienza da proporre a grandi e piccini.

Alternativo al classico condimento di carne è la ricetta semplice delle lasagne con verdure di stagione, che possiamo tranquillamente trovare in questo periodo.

Per realizzare una ricetta semplice delle lasagne con verdure di stagione per 6 persone

500 grammi di asparagi verdi;

5 carciofi;

500 grammi di spinaci;

400 grammi di piselli freschi;

300 grammi di fave fresche;

1 porro;

qualche foglia di basilico;

1 spicchio d’aglio fresco;

un bicchiere di passata di pomodoro.

Pulire accuratamente tutte le verdure, tagliare in piccoli spicchi i carciofi, togliere la parte spinosa e tenerli per mezz’ora a mollo nell’acqua e limone. Creare con gli asparagi dei tocchetti e sbollentare tutte le verdure in una pentola capiente con acqua leggermente salata, inserendo prima gli alimenti che vogliono più cottura.

In una grande padella preparare un soffritto con porro e aglio, aggiungere le verdure scolate e la passata di pomodoro e fare cuocere per 20 minuti.

Ingredienti per la besciamella

1 litro di latte;

100 grammi di burro;

100 grammi di farina;

50 grammi di parmigiano grattugiato;

una spolverata di noce moscata;

sale e pepe q.b.

Sciogliere il burro in un pentolino, toglierlo dal fuoco, unire la farina, mescolare energicamente fino ad ottenere un composto cremoso e senza grumi, rimettere nel fornello a fiamma bassa aggiungendo a poco a poco il latte. Appena il liquido arriva ad ebollizione, aspettare 2 minuti in modo che prenda consistenza, aggiungiamo il formaggio, sale, pepe e noce moscata.

Assemblare la lasagna

Utilizzare sfoglie di lasagne all’uovo, che si trovano in ogni supermercato, una teglia da forno con bordo alto 35×25 cm e iniziare a stratificare.

Nel fondo della teglia mettere un po’ di besciamella, poi la pasta, nuovamente la besciamella e il condimento di verdure, continuare per 3 strati fino a lasciare sulla superficie la besciamella.

A piacere aggiungere mozzarella e parmigiano tra gli strati.

Cuocere infine in forno statico per 30-35 minuti a 160°. Le lasagne saranno pronte quando si vedrà gonfiare e gratinare la superficie. Se si desidera la crosticina croccante, usare la modalità ventilata gli ultimi 5 minuti.

Buon appetito!