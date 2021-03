Un accattivante abbinamento quello del dolce da servire come una gustosa lasagna e per cui è impossibile non impazzire per il suo ingrediente chiave: la Nutella.

La Nutella in questa ricetta è protagonista insieme alle melanzane. Si tratta di un accostamento molto azzardato che sembra aver origine dalla cucina campana e nello specifico della Costiera Amalfitana e Sorrentina.

La lasagna può essere preparata in diverse varianti e quella qui proposta è una versione semplice e facile da eseguire.

Ingredienti

1 Kg di melanzane

un barattolo di Nutella piccolo

zucchero

cannella

frutta secca a scelta (noci, mandorle, nocciole)

olio di semi di arachide per friggere le melanzane

Impossibile non impazzire con la lasagna alla nutella

Iniziare la preparazione lavando le melanzane, asciugarle con un panno di cotone o carta assorbente, togliere la buccia e tagliarle a fettine sottili di circa mezzo centimetro. Durante questo passaggio, si potranno indossare dei guanti per evitare di macchiare le mani con il nero delle melanzane.

Dopo aver tagliato tutte le melanzane, riporle in un recipiente come il colapasta e cospargere con i granelli grossi di sale per eliminare l’acqua in eccesso. Sistemare bene tutte le melanzane e coprire con un piatto che avrà la funzione di pressa con un peso posto sopra per facilitare l’eliminazione dell’acqua e attendere circa due ore.

Nel frattempo prendere il vasetto di Nutella e farlo sciogliere a bagnomaria sul fuoco lento. Dopo il tempo di attesa per le melanzane, sciacquarle e asciugarle tamponandole con un tessuto di cotone per iniziarle a prepararle alla cottura fritta.

Prendere un pentolino e versare l’olio di semi d’arachide e poggiarlo sul fuoco vivo e appena avrà raggiunto la giusta temperatura, iniziare a friggere. Dorare le melanzane, scolarle su carta assorbente per eliminare l’olio della cottura in eccesso e rosolarle nello zucchero e cannella preparato in precedenza.

Prendere il tegame e versare uno strato di Nutella e proseguire con il primo strato di melanzane e proseguire così fino alla fine degli ingredienti. Durante ogni strato, si può inserire dei granelli di frutta secca a piacimento oppure versarli solo come decorazione finale.

Infornare il tegame per circa 10 minuti a 100°C e lasciare raffreddare per far assestare gli ingredienti della lasagna.