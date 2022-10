Un modo geniale per usare il ragù avanzato senza fare i soliti arancini

Ogni volta che si prepara il ragù, in casa è sempre festa. Infatti, esso viene solitamente cucinato di domenica e, quando avanza, viene anche sfruttato nei giorni successivi. In quest’ultimo caso, in genere, viene utilizzato per farcire degli arancini, i peperoni, o la pasta al forno e così via. Oggi però, sveleremo il modo geniale per usare il ragù avanzato, inserendolo in un panino ripieno davvero sfizioso. Per realizzarlo, avremo bisogno innanzitutto di fare un impasto istantaneo con i seguenti ingredienti:

60 g di farina 00;

230 ml di acqua a temperatura ambiente;

mezzo cucchiaino di sale;

2 cucchiai di olio EVO.

Dopo di che, per il ripieno, ci serviranno soltanto:

3 patate di media grandezza;

1 cucchiaio di olio EVO;

prezzemolo;

3 cucchiai di ragù bolognese avanzato;

100 g di scamorza affumicata;

burro;

sale e pepe nero.

Come fare un impasto istantaneo in casa senza usare il lievito

In una ciotola versiamo la farina, il sale, l’acqua e l’olio EVO. Dopo di che, con le mani o con un cucchiaio, iniziamo a mescolare il tutto fino ad ottenere un composto granuloso. Ora spostiamoci sul piano di lavoro infarinato e continuiamo a lavorare l’impasto fin quando non sarà compatto ed elastico. Per facilitare tutte queste operazioni, possiamo anche utilizzare una planetaria, oppure un mixer. Una volta ottenuto, quindi, un panetto bello liscio, inseriamolo nuovamente nella ciotola e copriamolo con un canovaccio per 30 minuti.

Nel frattempo, laviamo per bene le patate e priviamole della buccia. Dopo di che, tagliamole a pezzi grossolani (ma equivalenti tra loro) e facciamole bollire. Una volta pronte, inseriamole in una ciotola ed iniziamo a schiacciarle con una forchetta, aggiungendo sale, pepe, olio EVO, un po’ di prezzemolo tritato. Terminata questa fase, compattiamo il composto formando una sorta di polpetta e mettiamola da parte per farla raffreddare.

Un modo geniale per usare il ragù avanzato sfruttandolo come ripieno

Ora non ci resta che riprendere il nostro impasto e stenderlo con l’aiuto di un mattarello, come se fosse una piadina. Al centro, distribuiamo 3 cucchiai di ragù bolognese avanzato formando un cerchio e, al di sopra di esso adagiamoci la polpetta di patate. Dopo di che, schiacciamola dall’alto per appiattirla e aggiungiamo la scamorza affumicata, precedentemente grattugiata.

A questo punto, solleviamo i lembi di pasta rimasti scoperti dal ripieno e portiamoli verso il centro, cercando di chiudere il panetto. Diamo un’altra passata con il mattarello, così da distribuire ancora meglio il ripieno interno e spennelliamo su entrambi i lati un po’ di burro fuso. Infine, adagiamo il nostro pane ripieno su una padella antiaderente ben calda e cuociamo su entrambi i lati per almeno 5 minuti. Il nostro pane farcito è quindi pronto per essere servito e mangiato.

