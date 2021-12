Chi non prova queste polpette golose e filanti non sa cosa si perde! Dal cuore morbido e l’involucro croccante, questi bocconcini di gusto sono un vero asso nella manica in cucina.

Basteranno solo 10 minuti per prepararle. La ricetta è una variante sfiziosa e veloce delle più tradizionali polpette di carne della nonna. Un’ottima idea da realizzare per accontentare il palato di grandi e piccini in poche mosse. Inoltre, queste polpette sono senza pane e senza latte.

Ora, è giunto il momento di allacciare il grembiule, indossare il cappello da chef e dar vita alle nostre polpette speciali.

Dunque, ecco le polpette golose e filanti senza pane e senza latte che salvano la cena in soli 10 minuti

Pochi ingredienti saporiti e una panatura croccante da far leccare i baffi. Questo è il segreto che si nasconde dietro alle polpette golose di oggi.

Ingredienti per 4 persone

500 grammi di carne macinata di manzo;

50 grammi di prosciutto crudo;

200 grammi di patate già sbucciate;

prezzemolo q.b.;

2 uova;

5 cucchiai di fiocchi d’avena o crusca d’avena;

5 cucchiai di farina di mais;

olio per friggere;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Le polpette senza pane e senza latte si preparano in un batter d’occhio. Innanzitutto, sbucciare le patate e poi tagliarle a dadini. Lessarle in acqua leggermente salta, poi scolarle e inserirle in una ciotola. Con una forchetta schiacciarle e poi lasciarle raffreddare.

Intanto, tritare il prosciutto crudo e aggiungerlo alla carne macinata insieme al prezzemolo. Mescolare e unire anche le patate. Poi, insaporire con sale e pepe.

A questo punto, aggiungere anche 1 uovo intero e mescolare con cura per amalgamare gli ingredienti.

Formare con le mani delle palline. Poi, in un mixer frullare i fiocchi d’avena e la farina di mais. In una ciotola sbattere l’uovo, aggiungendo anche un po’ d’acqua e un pizzico di sale. Ora, immergere le polpette dentro l’uovo e poi passarle nella panatura.

Infine, far cuocere in padella con abbondante olio. Una volta cotte, adagiare le polpette su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servire calde.