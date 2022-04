Tra tutti gli alimenti che la primavera ci regala ce ne sono alcuni tipici che troviamo solo in questa stagione, come gli asparagi. In effetti le verdure e la frutta di qualsiasi tipo sono reperibili in ogni momento dell’anno, ma rispettare la stagionalità è importante per mille ragioni. Le piante non stagionali vengono coltivate in serra e hanno pertanto un ridotto contenuto di vitamine, oppure arrivano da posti lontani dove sono stati colte ancora acerbe perché possano maturare durante il viaggio. Anche in questo caso il contenuto di nutrienti si riduce.

Fibre e antiossidanti

I nostri asparagi primaverili, possibilmente a chilometro zero, sono alimenti preziosi per la nostra salute. Sono composti al 90% di acqua e hanno solo 20 calorie per 100 grammi di prodotto, adatti pertanto a chi deve perdere peso o a chi, per motivi di salute, deve seguire una dieta ipocalorica. Sono ricchi di fibre che favorirebbero il buon funzionamento dell’intestino e aiuterebbero a tenere sotto controllo il colesterolo e i livelli di zucchero nel sangue.

La medicina li usa anche per combattere la ritenzione idrica. Danno senso di sazietà e aiutano a seguire un regime ipocalorico. Hanno anche un buon contenuto di vitamine e minerali. Negli asparagi sono presenti vitamina A in quantità rilevante, vitamine del gruppo B e acido folico, particolarmente importante durante la gravidanza. Contengono inoltre vitamina C e K, potassio, fosforo e rame. Sono ricchi di antiossidanti che contrasterebbero i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule.

Ricco di vitamine e minerali, questo ortaggio di stagione perfetto per le diete ipocaloriche stimolerebbe la diuresi e combatterebbe la stitichezza

Il modo migliore per mangiare gli asparagi è quello di cuocerli a vapore per mantenerne integre le proprietà nutrizionali. Infatti, questo tipo di cottura evita la dispersione nell’acqua delle vitamine e dei minerali contenuti nelle verdure. Possono essere consumati subito dopo la cottura, conditi semplicemente con olio extravergine di oliva oppure usati nelle diverse preparazioni o nei classici risotti e frittate. Purtroppo questo vegetale prezioso, ricco di vitamine e minerali, viene sprecato in parte da chi lo consuma. Infatti, di solito ne eliminiamo circa la metà, tutta la parte che risulta dura. Eppure potremmo utilizzarla per fare delle zuppe o dei minestroni. La cottura prolungata la renderebbe morbida. Oppure potremmo farla bollire e utilizzare l’acqua di cottura per fare dei risotti e rinforzarne così il sapore.

