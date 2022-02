Ricci definiti e capelli bellissimi senza spuma o piastra grazie a questo trucchetto che torna di moda per il 2022

No, ogni riccio non è un capriccio! Ogni riccio è una vera disperazione per chi non riesce a gestirli con facilità.

Decisamente un tratto distintivo che si riconosce fra mille. I capelli ricci sono belli e femminili. Un po’ selvaggi e un po’ romantici, incorniciano il volto in modo divino.

Forme e volumi regalano, infatti, personalità al viso di moltissime donne, che dovranno, però, fare i conti con quelle masse aggrovigliate.

Esistono tantissime tipologie di capelli e di ricci e saper riconoscere a quale categoria di “riccio” apparteniamo è un primo passo per domare la chioma.

Conoscere il tipo di capello che abbiamo è importante per gestirlo al meglio in ogni occasione. Una regola, questa, che vale anche per chi possiede dei capelli lisci o mossi.

Trucchi del mestiere

Senz’altro, il parrucchiere saprà consigliare il taglio e il colore adatto a noi. Inoltre, ci consiglierà sicuramente anche sull’acconciatura che più ci valorizza.

Servirà, poi, una beauty routine fatta in casa da ripetere fino al prossimo appuntamento dal parrucchiere.

Molto importante, ad esempio, è la giusta idratazione del capello. Periodicamente, infatti, i capelli hanno bisogno di essere nutriti in modo più consistente, soprattutto quando vengono stressati spesso con ferro e piastra.

Le maschere nutrienti sono un’ottima idea. Molto spesso, però, non si riesce a trovare il tempo per applicarle. Ed ecco perché questi rimedi che agiscono di notte sono geniali.

Chi ha i capelli ricci, ma soprattutto chi è dotato di una chioma liscia, molto spesso vorrebbe ricreare più volume partendo dalle radici. Per questo motivo, sarà sempre utili conoscere questi trucchetti dei parrucchieri per dare volume ai capelli partendo dalla radice.

Attenzione, poi, all’effetto arruffato che si crea a causa della pioggia o dell’umidità. Un classico in questo periodo invernale. Dunque, ecco come correre ai ripari con questi facili stratagemmi.

A questo punto, possiamo dedicarci ai ricci definiti e capelli bellissimi senza spuma o piastra grazie a questo trucchetto che torna di moda per il 2022

Nelle ultime settimane sta spopolando sul web un metodo per arricciare i capelli in modo naturale. Si tratta di una vecchia conoscenza del mondo dell’hair style, ma che grazie ad alcuni personaggi famosi sta tornando di moda.

Stiamo parlando del “plopping”. Un metodo semplicissimo che promette ricci da urlo, senza crespo.

Una volta fatto lo shampoo normalmente, tamponare e chiudere i capelli in un turbante di spugna. Poi, eliminata l’acqua in eccesso, utilizzare un qualsiasi prodotto per capelli ricci che serve a definire le ciocche.

A questo punto, poggiare una t-shirt di cotone su una sedia. Adagiare i capelli sulla maglietta restando a testa in giù. Le ciocche si piegheranno su se stesse. Poi, non resta che prendere i lembi della maglietta e attorcigliare creando un turbante intorno alla testa. Fissare con un mollettone e lasciare agire per un paio d’ore almeno.

Altrimenti, per evitare di avere i capelli bagnati a lungo, lasciare in posa per mezz’ora e concludere l’asciugatura con il diffusore. Ed ecco come avere ricci definiti e capelli bellissimi senza spuma o piastra.