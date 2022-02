Le azioni europee saranno una grande occasione di investimento per quest’anno. Per gli analisti di Goldman Sachs nel 2022 le Borse europee sono da preferire. L’impatto del rialzo dei tassi di interesse in Europa sarà minimo sul mercato azionario anche se quest’anno ci fossero due rincari. Gli analisti americani suggeriscono di puntare soprattutto sul nostro listino che ha un valore a sconto rispetto agli altri del Vecchio Continente. In riferimento ai settori su cui puntare maggiormente, Goldman Sachs ritiene che le azioni bancarie siano quelle che possono fare meglio.

Piazza Affari ieri ha chiuso in rialzo dello 0,3% dopo tre sedute consecutive in calo. La Borsa è partita bene poi i prezzi hanno subito un calo nella parte centrale della giornata. Solo nel pomeriggio, dopo l’apertura di Wall Street in rialzo, i prezzi hanno recuperato un po’ di terreno. Il Ftse Mib ha chiuso a 26.411 punti spinto soprattutto dai titoli del credito. Ieri nel paniere delle blue chips 6 dei 10 migliori titoli sono stati bancari. BPER Banca è salita del 4,7% anche grazie ai conti 2021 positivi. Banco BPM, Mediobanca, Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno realizzato guadagni superiori al 2%. I titoli bancari si sono messi in evidenza anche fuori del paniere dei titoli a larga capitalizzazione. Banca Monte dei Paschi di Siena ha guadagnato il 6,6%, Popolare di Sondrio guadagnato il 5,2%, Credem il 3,7%.

Per gli analisti nel 2022 la festa è a Piazza Affari e questo è il settore in rampa di lancio

Da un punto di vista grafico, la seduta di ieri del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è stata interlocutoria. Infatti il massimo della giornata è stato inferiore a quello della seduta precedente e il minimo è stato superiore a quello della seduta di lunedì. Così i prezzi ieri hanno disegnato una cosiddetta insidebar che rende determinante la seduta di oggi. Infatti in genere i prezzi accelerano nella direzione dell’uscita da questa configurazione grafica. Se i prezzi oggi supereranno i 26.700 punti si potrebbe vedere una accelerazione verso quota 27.000 punti. Invece al ribasso una discesa sotto i 26.200 punti porterà l’indice maggiore di Piazza Affari a scendere velocemente sul supporto a 25.900/26.000 punti.

Se per gli analisti nel 2022 la festa è a Piazza Affari forse anche il titolo Juventus potrebbe festeggiare dopo un fine anno da dimenticare. Ieri l’azione è stata tra i migliori titoli del listino. L’azione ha chiuso in rialzo del 6,7% e i prezzi si sono fermati a 0,381 euro. La seduta al rialzo è arrivata dopo 6 sedute consecutive in calo. Questo balzo potrebbe essere la premessa del recupero del titolo dopo il crollo di novembre e il movimento laterale dei prezzi tra dicembre e gennaio.

L’azione ha una resistenza a 0,4 euro. Se i prezzi supereranno questo valore potranno spingersi fino a 0,45 euro. Al ribasso il titolo ha un supporto importante a 0,33 euro. La discesa dei prezzi sotto questo livello riporterà l’azione sui minimi storici del biennio 2015/2016.

Approfondimento

