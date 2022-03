In una dieta sana non possono mancare le proteine di origine animale o vegetale. Oltre alla classica carne rossa si potranno assumere questi elementi anche in modo diverso.

Da un lato troviamo il pesce con le sue fonti inesauribili di omega 3 mentre dall’altra le carni bianche come, ad esempio, il pollo.

Tra tutte il pesce è l’alimento più complesso da cucinare dal momento che, nella maggior parte dei casi, va anche pulito.

Il pesce come il baccalà può essere cucinato seguendo una tradizionale ricetta portoghese, il bacalhau à Braz. In questo modo si potrà portare in tavola un piatto diverso dal solito per fare il pieno di gusto e di complimenti.

Oggi, però, non si tratterà di pesce ma di pollo, una carne ricca di proteine e di ferro ma povera di calorie.

Spesso viene inserita anche nella dieta dei bambini e delle persone anziane perché è morbida e più semplice da masticare rispetto alla carne rossa.

Il pollo può diventare l’ingrediente principale di diverse ricette, non è necessario cuocerlo alla piastra.

L’abbinamento tra pollo e bacon trasformerà un semplice piatto in pura delizia. Infatti ecco la ricetta facilissima per cucinare velocemente il pollo.

Ingredienti:

900 grammi di pollo;

60 grammi di bacon;

500 grammi di spinaci;

5 patate;

1 limone;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ecco la ricetta facilissima per cucinare velocemente il pollo con il limone al forno in modo appetitoso ma diverso dal solito

Si consiglia di acquistare della carne di qualità, sia per quanto riguarda il bacon che per il pollo. Per prima cosa, poi, occuparsi delle verdure da lavare per eliminare residui di terra.

Sbucciare le patate e tagliarle a cubetti da lessare in acqua salata per almeno una ventina di minuti. Durante la cottura controllare le patate perché basterà un minuto in più per vederle sfaldarsi irrimediabilmente.

Una volta pronte scolarle e lasciarle raffreddare lontane l’una dall’altra. Gli spinaci, invece, potranno essere cucinati tranquillamente in una padella antiaderente con aggiunta di un filo di olio Evo. Fare cuocere per circa cinque minuti prima di aggiungere sale e pepe, continuare la cottura per una decina di minuti. Una volta pronti lasciarli raffreddare e occuparsi della carne.

Prendere il pollo e dividerlo in diversi pezzi che andranno, poi, ricoperti con il bacon. Salare e pepare a piacere prima di sistemare il tutto in una teglia da forno.

Tagliare il limone a spicchi e aggiungerlo al pollo con bacon. Un filo di olio e sarà pronto per essere infornato in forno riscaldato precedentemente.

Cuocere a 200 gradi per circa trenta minuti, controllare frequentemente che non si bruci.

In seguito sistemare in un piatto di portata il pollo insieme alle patate e agli spinaci e servire caldo.