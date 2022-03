Dipingere e abbellire le unghie è un rito di estetica, tramite cui possiamo prenderci cura di noi stessi, un modo che usiamo per mostrare un segno della nostra personalità alle altre persone. Ci sono occasioni speciali che permettono alla nostra creatività di spaziare, e che ci fanno sentire in linea con il momento presente. Natale, Pasqua, le varie stagioni dell’anno o un evento come un matrimonio, sono occasioni di cui possiamo sentire il pieno spirito grazie a una decorazione sulle nostre mani, come la nail art. Si tratta di una tecnica che permette la creazione di un disegno sulle unghie per renderle inusuali, più belle, particolari o perfettamente in tema con il nostro outfit. Con essa possiamo esprimerci, e comunicare un messaggio.

Se ad esempio amiamo le belle giornate di sole portate dalla primavera, sicuramente avremo un pensiero che corre già all’estate. E questo si può esprimere grazie a un dipinto sulle unghie. Ecco la nail art straordinaria che anticipa i bei mesi delle vacanze, che porta allegria e freschezza sulle nostre mani. Basta un po’ di manualità per dare vita a un piccolo capolavoro, anche quando non siamo artisti con esperienza. Grazie a un piccolo tutorial, sarà davvero facile realizzare una nail art bella da vedere e d’ispirazione per chi la ammira.

Non solo uno smalto

La primavera ha tinto le nostre unghie con i suoi colori pastello. Ma nessuno vieta di portarsi più avanti. Se già sentiamo nell’aria il profumo dell’estate, possiamo anticipare questa bella stagione grazie a una straordinaria nail art. Si tratta di un disegno capace di evocare i colori del frutto simbolo dell’estate, la gustosa anguria. Per crearla basterà reperire solo 4 smalti, che dovranno essere nelle tinte del rosso, del bianco, del nero e del verde.

Dipingere e abbellire le unghie con la straordinaria nail art che anticipa con freschezza la stagione estiva alle porte

Per creare la nail art anguria prendiamo lo smalto di colore rosso e stendiamolo sulle unghie di entrambe le mani. Aspettiamo che si asciughi, quindi prendiamo il bianco e passiamolo dalla metà delle unghie verso l’alto. Attendiamo nuovamente i tempi di asciugatura e passiamo al verde. Dovremo stendere questo colore, con molta cura e attenzione, solo sulle lunette superiori. Completata l’essiccazione anche di questa tinta, concludiamo con il nero. In questo caso disegniamo, solo sulle zone ricoperte di rosso delle unghie, dei puntini, atti a richiamare i tipici semi del frutto dell’anguria. Terminata questa operazione, la nail art sarà completa.

Se vogliamo che il nostro lavoro duri più a lungo, possiamo stendere in finale sulle unghie uno smalto trasparente.

