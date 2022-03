Unghie rivoluzionarie e d’effetto con smalti tridimensionali e fantasie di fragole e farfalle, per 7 tendenze primavera estate 2022 dominate da questi colori

Tra i particolari della donna su cui l’uomo si sofferma di più ci sono le mani e le unghie. Esse esprimono tanti aspetti della sua personalità e possono considerarsi un biglietto da visita. Le mani devono, di certo, apparire curate e in ordine, per poter sortire l’effetto sperato. Mentre, però, fino a qualche tempo fa, bastava la semplice manicure, oggi le unghie sono diventate un vero e proprio oggetto moda. Dunque, al pari dell’abbigliamento e degli accessori, rientrano tra le tendenze fashion. Pertanto, anche per esse, si scatena la creatività e si dà spazio all’immaginazione. Vediamo, dunque, quali sono le 6 tendenze della primavera estate 2022 in tema di unghie e manicure.

La prima idea moda è la manicure alla francese, tendenza degli anni 2000. Ebbene, se la versione classica non piace, si potrebbe dipingere la lunetta con colori pastello invece che di bianco. Seconda tendenza poi unghie arcobaleno. Si tratta di un’idea davvero semplice, da realizzare anche in casa. Basterà scegliere 5 tonalità diverse e dipingere ogni unghia di un colore differente.

Altre idee moda per unghie all’ultimo grido

Non finisce, inoltre, la tendenza della nail art fantasia. Questa primavera estate, tuttavia, si scatena il caos totale e spuntano fuori idee esplosive. Quindi, non bastavano brillantini e applicazioni varie ma, addirittura, si opta per farfalle, fragole, frutti e faccine sorridenti. Anche questa idea è realizzabile facilmente senza necessariamente il supporto dell’estetista. Basta utilizzare una base trasparente o colorata su cui applicare degli stickers, a piacere.

Abbiamo detto che sono in arrivo unghie rivoluzionarie e d’effetto, anche con smalti tridimensionali e magnetici. La quarta idea moda è, infatti, l’effetto tridimensionale, ottenuto grazie a uno speciale gel, in grado di creare sfumature iridescenti. Esse doneranno all’unghia un aspetto scintillante e futuristico. Veniamo ora al quinto stile fashion che è il french manicure al contrario, più audace di quello classico alla francese. In questo caso, è la lunetta interna dell’unghia ad essere dipinta con un colore diverso.

Come sesta tendenza si registra poi quella delle jelly nails, che danno l’effetto delle caramelle gelatinose. Esso si ottiene ricorrendo al gel oppure stendendo lo smalto e poi coprendolo con un top coat trasparente extra brillante. Infine, abbiamo la settima tendenza, che è quella dei grafismi. Si ottiene con una base trasparente, sulla quale si tracceranno delle linee sottili colorate. Per realizzarla, occorrerà tenere la mano ben ferma e procurarsi dei pennelli di precisione, necessari per tracciare le linee sottili.

Veniamo, adesso, ai colori moda, per completare il viaggio sulle tendenze primavera estate 2022. Le tinte che impazzeranno sono: nude, rosso scuro, blu e very peri. Quest’ultimo è un viola, ottenuto dalla mescolanza tra il blu pervinca, con un sottotono viola e rosso. Poi, una tendenza decisiva è anche il nude luminoso. Esso si impone con toni che vanno dal rosa pallido fino al caramello caldo.

