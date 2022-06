Una delle zone meno decorate ed arredate della casa è spesso il bagno. Se in passato le case possedevano sale da bagno spaziose e ricche, si è sempre più andata affermando la tendenza di bagni piccoli. Dove c’era la vasca c’è la doccia, dove c’erano mobiletti di pregio ci sono piccoli specchi. Spesso, quando dobbiamo decorare questa stanza, ci mettiamo poco impegno con il risultato che diventa il luogo della casa con meno personalità. Oggi vogliamo dare alcune dritte per rendere la toilette una stanza raffinata e ricca di personalità. Ecco in che modo rendiamo il nostro bagno più ricco e lussuoso per farlo sembrare uscito da una rivista di moda.

L’importanza dei particolari

Per rendere una stanza più ricercata spesso basta davvero poco. Innanzitutto, dovremo puntare sui particolari, che possono fare la differenza. Per esempio, potremo scegliere di ricoprire il muro con due tinte sobrie ma brillanti. Un’idea molto buona è quella di abbinare un colore chiaro come il beige o il grigio con un colore metallizzato come l’oro o il bronzo. Potremo rifinire i bordi con la vernice metallizzata e subito i muri appariranno più ricchi.

Un altro particolare molto importante è l’armonia dei colori tra accessori e muri. Potremo scegliere un colore con cui fare ogni contenitore, dallo scopino al portadetergente, fino ai tappetini.

Rendiamo il nostro bagno più ricco e lussuoso proprio come quelli degli hotel a 4 stelle con questi semplici consigli

Ora che il nostro bagno è imbastito, possiamo procedere a concludere l’opera. Per dare un tocco da hotel non ci resta che inserire alcune piante verdi, che subito danno un’aria moderna e ricercata. Si può optare per classiche piante decorative, oppure piante esotiche che non necessitano della terra.

Concludiamo la nostra lista di consigli con il ricordare l’importanza di avere asciugamani in cotone e di un colore in tono. Se notiamo, negli hotel e nei bed and breakfast gli asciugamani non vengono nascosti nei cassetti ma sono in bella vista sui ripiani. Possiamo prendere spunto da questo per piegarli in modo ordinato e lasciarli sulle mensole, ma anche direttamente accanto al lavabo. In questo modo ci saranno sempre salviette a disposizione di invitati e di ospiti e il nostro bagno sembrerà uscito da una rivista. Concludiamo la nostra opera di abbellimento posizionando un flacone di essenza profumata che riempirà l’aria con una fragranza pulita e accogliente.

