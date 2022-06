Curare gli angoli verdi di casa non è una questione esclusivamente estetica, serve anche a evitare che insetti e vari animaletti possano infestare i nostri spazi esterni. Se tutto sarà in ordine, potremo inoltre sfruttare al massimo il giardino e avere un luogo incantevole dove poterci rilassare.

Se vogliamo ripristinare un giardino trascurato da tempo, pieno di erbacce e spoglio, non bisogna farsi prendere dal panico, perché in poche mosse potremmo trasformarlo. Per farlo, non dovremo per forza spendere un patrimonio, è possibile risparmiare se progettiamo al meglio gli spazi e adottiamo delle soluzioni intelligenti.

Come sistemare un piccolo giardino trascurato o abbandonato con queste semplici mosse per trasformarlo e abbellirlo spendendo poco

Prima di tutto stabiliamo un budget, in relazione a questo potremo creare un ambiente confortevole e sistemato dove accogliere gli amici. Cerchiamo di trovare ispirazione sfogliando riviste, visitando alcuni siti web specializzati, per trovare semplici soluzioni economiche che fanno al caso nostro.

Quindi, dovremmo stabilire quali zone saranno dedicate al verde, dove posizionare l’arredamento da esterno ed eventuali pavimentazioni. Dopo aver recuperato gli attrezzi di cui abbiamo bisogno, dovremmo ripulire erbacce infestanti e piante secche.

Se il manto erboso è ingiallito e malandato proviamo a recuperarlo oppure eliminiamolo del tutto. Potrebbe essere una buona idea acquistare l’erba sintetica, che non presuppone grandi opere di manutenzione, scegliendo quella più economica. Usiamo invece vecchi mattoni o pietre per dare ordine alle aiuole e vialetti, una soluzione a costo zero. Prepariamo il terreno ad accogliere le nuove piante, quindi sarà indispensabile zappare e muovere la terra, aggiungendo del concime adatto.

La scelta del tipo di piante e arbusti dipenderà anche dall’esposizione del giardino, se in pieno sole o mezz’ombra e dallo spazio da riempire. Quindi, valutiamo se posizionare degli ombrelloni, approfittando delle offerte estive, così da avere dei punti riparati. Usiamo vecchie tende della nonna per separare gli ambienti esterni. Usiamo i rampicanti per abbellire i muri esterni di casa e delle siepi per delimitare il giardino

L’arredamento

Dopo aver ripristinato la parte verde del giardino, dovremo dedicare le nostre attenzioni all’arredamento esterno, per renderlo accogliente e donare un’atmosfera magica. Se il nostro budget non è molto alto, l’alternativa all’acquisto di mobili da giardino è recuperare dei vecchi mobili o crearli con qualche elemento.

I pallet rappresentano un’ottima risorsa e non necessitano di gradi lavori di fai da te. Possiamo dipingerli o applicare una vernice protettiva, poi basterà appoggiare dei cuscini per dare vita a delle comode sedute. Serviranno anche per realizzare dei tavolini e delle fioriere verticali a muro. Ma potremmo utilizzare anche dei ceppi di tronco, vecchi pneumatici, cassette di legno o plastica per trasformarli in graziosi complementi d’arredo. Il tocco finale è rappresentato dalle luci, usiamo i barattoli di vetro e le candele, luci LED e fiaccole per creare l’atmosfera giusta.

Ecco come sistemare un piccolo giardino trascurato o abbandonato senza spendere troppi soldi e poter sfruttare al massimo il nostro angolo di paradiso.

