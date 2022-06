Sono il trend dell’estate, le borse realizzate in paglia, dette anche “coffe”, perché pratiche, comode e adatte per diverse occasioni. Più piccole o grandi, arricchite con elementi preziosi o piccole decorazioni, sono ideali per andare a mare, ma originali da sfoggiare per aperitivi, cene o per svolgere commissioni quotidiane.

Sono un inno all’estate ed è quasi d’obbligo averne una nell’armadio. La borsa di paglia è facile da abbinare ed è possibile scegliere tra migliaia di modelli, ognuno caratterizzato da uno stile diverso. I costi dipendono dalla grandezza della borsa, se artigianale, ma soprattutto da che tipo di decorazioni possiede. Può superare i 100 euro. Mentre se acquistiamo il modello base in paglia, il prezzo è decisamente contenuto ed economico.

Come decorare e rivestire una borsa di paglia con alcune idee fai da te colorate e semplici da realizzare

Per rendere più originale la borsa potremmo personalizzarla con alcuni accessori che non usiamo più, o con gli scarti di stoffa, lana e cotone. In questo modo risparmieremo non pochi euro e saremo sicuri che nessun altro avrà un modello uguale al nostro. Procuriamoci forbici, ago grosso e colla adatta per impreziosire e trasformare completamente il nostro accessorio.

Per non buttare via inutilmente pezzi di stoffa colorata avanzata, ricaviamo delle stelle e cerchi e ritagliamoli. Li potremmo applicare con della colla, o con ago e filo, in vari punti della borsa. Arricchiamo il manico usando grossi fili di lana o di cotone, avvolgiamo completamente l’impugnatura, aiutandoci con della colla. In alternativa, potremo creare delle trecce per abbellire il bordo della borsa o i manici.

I fili di lana sono anche perfetti se vogliamo aggiungere qualche scritta semplice sulla superfice. Prima scriviamola a matita, poi basterà seguire le linee con ago e filo riciclato. Se non sappiamo cosa fare con i vecchi merletti e centrini della nonna, riutilizziamoli per dare un effetto vintage alle nostre borse, fissiamoli con una semplice cucitura.

Bigiotteria e accessori da riciclare

Se siamo alla ricerca di spunti fantasiosi su come decorare e rivestire una borsa di paglia, un’idea originale consiste nell’usare la bigiotteria inutilizzata. Scegliamo collanine, spille, orecchini e tutto ciò che non indossiamo ormai da tempo per dare un tocco più sofisticato alla borsa. Quindi, applichiamo catenine, collane con ciondoli e orecchini con pietre colorate, addirittura cinture sottili con sonagli.

Un altro modo per avere una borsa unica è recuperare i bottoni dimenticati nei cassetti, stendiamo della colla trasparente e rendiamoli brillanti con dei glitter. Diamo vita a una fantastica borsa da mare incollando delle conchiglie raccolte al mare, aggiungendo dei fiocchi fatti con delle corde o dello spago colorato, tutti la invidieranno.

