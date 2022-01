Formaggio, pasta e pizza sono gli alimenti di cui gli italiani vanno fieri e soprattutto di cui non se ne può fare a meno. In particolare per il formaggio, il contenuto di calcio, un minerale molto importante per il rafforzamento delle ossa, lo rende ottimo anche come spuntino.

Esistono tanti tipi di formaggio, da quelli freschi a quelli stagionati e ognuno di loro ha un proprio sapore e delle proprietà organolettiche diverse. Anche l’ingrediente principale è differente. C’è il latte vaccino, di capra, d’asina, di pecora, di bufala e ognuna di queste offre delle caratteristiche che possono essere comuni o diverse.

Insomma, il formaggio non deve mai mancare nelle tavole degli italiani eppure alcuni nutrizionisti potrebbero sconsigliarlo. Il formaggio, infatti, sembra contenere una discreta quantità di sale che, come sappiamo, è il nemico numero uno della pressione sanguigna alta.

Ma ciò dipende dal tipo di formaggio scelto e soprattutto dalla quantità. Non tutti i formaggi sono uguale. Per questo alcuni nutrizionisti o dietologi potrebbero consigliare un formaggio piuttosto che un altro.

Per esempio, regolerebbero il colesterolo e sono tra i formaggi più consumati quelli freschi. Infatti, la notizia è che c’è più colesterolo in due uova che nel Gorgonzola, ad esempio.

Solitamente si è convinti che sia la carne rossa o il formaggio a contenere più colesterolo. Invece è un altro alimento, anch’esso amato e consumato soprattutto dagli sportivi, che farebbe aumentare anche quello cattivo.

Regolerebbero il colesterolo e sono tra i formaggi più amati ma occhio a non mangiarli con questa particolare condizione fisica

I formaggi freschi, in generale, sono più magri rispetto a quelli stagionati, tanto che sono inclusi anche in una dieta ipocalorica. È preferibile, infatti, consumare formaggi freschi che conterrebbero meno calorie e meno colesterolo. Ciò nonostante, bisogna fare attenzione alla quantità.

L’Educazione Nutrizionale Grana Padano suggerisce che in caso di diarrea dovremmo evitare di mangiare i formaggi freschi nonché il latte stesso. Dovremmo rinunciare per un po’ alla robiola, allo stracchino, al formaggio spalmabile e anche alla mozzarella. Per quanto riguarda il latte, se proprio non ne possiamo fare a meno dovremmo bere quello senza lattosio.

In sostanza, in caso di diarrea sembrerebbe che i formaggi freschi vadano a infiammare maggiormente l’intestino a fronte degli stagionati che, invece, potrebbero essere consumati. Ma sarebbe il caso di rivolgersi al proprio medico di fiducia sulla corretta alimentazione in caso di diarrea o altri problemi gastrointestinali.