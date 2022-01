Il conto corrente è da sempre considerato un bene rifugio. Chi guadagna, spesso lascia i soldi in banca perché pensa che siano sicuri e perché spesso non sa come impiegarli. Peccato che da qualche tempo i soldi giacenti sul conto corrente non solo non rendano nulla ma sono anche un costo. Sono un costo diretto, perché gravati da commissioni bancarie e imposta di bollo. Sono un costo indiretto perché sono appesantiti anche da una tassa occulta che quest’anno sarà notevole, l’inflazione.

La liquidità delle famiglie italiane è cresciuta rapidamente negli ultimi mesi. Quasi due anni di pandemia hanno prodotto un extra risparmio dovuto principalmente a due cause. La riduzione della vita sociale ha ridotto le spese quotidiane. L’aumento di una incertezza diffusa si è trasformata in una riduzione dei consumi e in maggiore accumulo di denaro per fare fronte alle emergenze.

Purtroppo questo denaro per la maggior parte è parcheggiato sui conti correnti e non rende niente. Allora, quanti soldi deve avere sul conto corrente chi vuole stare sicuro e tranquillo e come impiegare il denaro risparmiato per aumentarne il valore? Immaginiamo una famiglia tipo composta da padre, madre e figlio adolescente. Supponiamo che il padre lavori a tempo pieno, la madre abbia un impiego part time e il figlio vada a scuola. Vediamo quale potrebbe essere la cifra corretta da tenere sul conto.

Quanti soldi deve avere sul conto corrente una famiglia di 3 persone senza correre nessun rischio e vivere tranquilla?

Per capire quanti soldi mantenere sul conto, la prima cosa da fare è calcolare le spese mensili per la gestione della famiglia. L’elenco delle spese ricorrenti, come cibo, vestiti, bollette, carburante, divertimento. Questa cifra va moltiplicata per 3 per avere una scorta da tenere a disposizione per gli imprevisti.

Supponiamo che una famiglia di 3 persone mediamente spenda mensilmente 1.000 euro. Significa che ogni mese il conto oltre alle entrate dello stipendio ha mediamente una uscita di denaro attorno ai 1.000 euro. Quindi tenere sul conto mediamente 4.500 euro potrebbe garantire alla famiglia un regolare gestione della vita familiare e una scorta per eventuali spese. Idealmente questa famiglia avrà sul conto a inizio mese 4.000 euro e alla fine del mese 3.000 euro circa, che saranno reintegrati dagli stipendi. Tra l’altro mantenere una giacenza media inferiore ai 5.000 euro permette di non pagare l’imposta di bollo.

La gestione efficace del risparmio

Un aspetto importante è il risparmio. Le entrate potrebbero essere superiori alle uscite quindi generando un risparmio. Come gestire questa liquidità? La famiglia può percorrere due soluzioni. La prima è quella di impiegare il risparmio mensile in strumenti di investimento che permettano piani di accumulo mensili (PAC). Una seconda soluzione è quella di trasferire il denaro di riserva su un conto di deposito. Grazie a una ricerca sul web sarà semplice trovare i 3 migliori e sicuri conti bancari di deposito su cui lasciare i soldi.

Quando la famiglia ha 4.500 euro sul conto trasferisce 3.000 euro sul conto di deposito e mantiene 1.500 euro sul conto corrente. Alla fine del mese le entrate compenseranno le spese mensili e si creerà nuovo risparmio. Questo risparmio crescerà nei mesi. Quando sul conto corrente torneranno ad esserci 4.000/4.500 euro si potrà fare un nuovo trasferimento.

