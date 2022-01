Tutti riescono a fare i ravioli in casa utilizzando questi semplici metodi per risparmiare tempo e goderci della pasta fresca

A volte preparare della pasta fresca può intimidirci non poco, soprattutto se ripiena. In realtà, ci sono delle tecniche che sono estremamente facili da replicare e che sono quindi accessibili a tutti. Si tratta solo di trovare del tempo da dedicare a questo processo seguendo le istruzioni a menadito. Poi, possiamo anche congelare i nostri ravioli per goderceli la volta successiva senza muovere un dito.

Come preparare l’impasto

Si comincia chiaramente con l’impasto. In realtà, si tratta di una preparazione molto semplice per cui abbiamo bisogno di pochi ingredienti. Per 375 g di farina 00 calcoliamo 1 cucchiaino di sale, 2 cucchiai di olio extravergine, 4 uova, 1 cucchiaio di acqua. Se abbiamo il robot da cucina non dobbiamo fare altro che aggiungere mano a mano gli ingredienti sinché non si sarà formata una palla. A mano, invece, mettiamo sale e farina sul piano da lavoro formando una piramide.

Facciamoci un cratere al centro, in cui metteremo le uova, che incorporeremo gradualmente alla farina prendendola dalle pareti del “vulcano”. Aggiungiamo l’olio e incorporiamo anche quello. Continuiamo a lavorare l’impasto per 5 minuti e poi mettiamolo in frigo coperto con pellicola per altri 30. A questo punto non ci resta che stendere l’impasto con il mattarello o a macchina, creando uno strato sottile di pasta di meno di 1 cm.

Come preparare il ripieno

Il ripieno dei nostri ravioli può essere di carne, pesce, verdure, formaggio o persino di tuorlo d’uovo. Se però vogliamo davvero qualcosa di veloce, la cosa più semplice forse è optare per della ricotta sgocciolata. Possiamo metterla così o mischiarla a delle spezie come il pepe o lo zafferano. Addirittura, possiamo scegliere la ricotta già speziata e usare direttamente quella. Questo può essere anche un modo perfetto per riutilizzare qualche avanzo, come pezzi di carne, pesce o verdure saltate.

Tutti riescono a fare i ravioli in casa utilizzando questi semplici metodi per risparmiare tempo e goderci della pasta fresca

Arriviamo ora alla parte che in tanti considerano la più difficile: chiudere i ravioli. Infatti, farlo male vuol dire perdere il ripieno nell’acqua di cottura, ritrovandoci con della semplice pasta scondita. In realtà però tutti riescono a fare i ravioli in casa se si usano le tecniche giuste. Forse il metodo più classico consiste nel realizzare due sfoglie di pasta. In una disponiamo delle piccole noci di ripieno a uguale distanza e intorno a queste ungiamo la pasta con un tuorlo d’uovo sbattuto. Copriamo tutto con l’altra sfoglia e premiamo delicatamente con le dita sugli spazi fra le palline di ripieno. Accertiamoci di non intrappolare dell’aria perché potrebbe far scoppiare il raviolo in cottura.

Infine, dividiamo i ravioli con una rondella. Altrimenti, possiamo creare delle sfoglie di dimensioni più piccole, ma lunghe, su cui disporre una fila di palline di ripieno. Poi pieghiamo la pasta sul lato lungo così da coprirle. Usiamo lo stesso procedimento per chiudere i ravioli e tagliamo creando delle mezzelune. Il metodo più semplice soprattutto per i novizi può essere quello di utilizzare i vassoi del ghiaccio. Mettiamoci sopra una delle due sfoglie e nelle fessure per il ghiaccio mettiamoci il condimento. Chiudiamo la pasta come sempre, stendiamola sul piano di lavoro e tagliamo. Ecco un piatto perfetto per stupire tutti a pranzo o a cena.