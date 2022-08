I giorni di festa di Ferragosto sono molto vicini ed è necessario pensare a cosa fare, ma soprattutto a cosa mangiare. Di solito il giorno del 15 agosto ci si dedica alla grigliata. Il cibo che viene messo a cuocere sulla griglia sospeso sopra alle braci acquisisce un sapore e un gusto strepitosi. Tantissime persone soltanto a sentirne parlare avranno già l’acquolina in bocca.

Dunque, per rimanere in linea con le consuetudini non ci si può certo sottrarre dal preparare una buona e abbondante grigliata con amici e parenti. Ma, se si vuole fare bella figura, è opportuno prepararsi a dovere. Siamo qui per darvi delle regole semplici per una grigliata di Ferragosto perfetta.

Parenti e amici rimarranno senza parole nel vedere un’organizzazione perfetta e, soprattutto, il cibo giusto per l’occasione. Non tutti gli alimenti sono adatti ad essere preparati alla griglia ma qui di seguito troverete qualche idea dalla quale prendere spunto.

Regole semplici per una grigliata di Ferragosto perfetta

La prima cosa a cui pensare è lo spazio giusto. Griglia, tavoli e sedie devono essere sistemati nel punto giusto per godersi il momento e per non infastidire altre persone. Detto questo, bisogna avere assolutamente tutti gli strumenti giusti. Questo è un errore che compiono in tantissimi. Uno spruzzino d’acqua è fondamentale per le fiamme alte, così come sono indispensabili paletta e pinze da grill.

Inoltre, chi si occupa della cottura del cibo deve essere vestito nel modo giusto. Deve avere, in particolare, un grembiule, un guanto ignifugo e il termometro per controllare la cottura della carne. Seguire queste semplici istruzioni è già molto importante per la buona riuscita della grigliata. Naturalmente, questo non toglie il fatto che il cibo è il protagonista assoluto.

Il cibo deve essere preparato a dovere. Quindi, vicino alla griglia non possono mancare i condimenti. Mai iniziare senza olio d’oliva e aceto, ad esempio. Così come mai iniziare senza sale, pepe, limone e qualche erba aromatica come il rosmarino o l’alloro.

Il cibo più adatto

Iniziamo dall’antipasto, il quale dovrebbe essere presentato sotto forma di bruschette. Sono l’ideale per accontentare il palato di tutti con condimenti leggeri per non appesantire troppo lo stomaco. Infatti, nella maggior parte delle grigliate il piatto forte è poi la carne. Allora, via libera a salsicce e diversi tagli di carne, ma non tutti sono adatti alla griglia.

La carne più indicata è quella di manzo e di pollo, nelle varie versioni di bistecca oppure tagliata. Queste due si prestano meglio alla cottura sulla griglia e riescono a dare il meglio per quanto riguarda il gusto. Chi preferisce, invece, un menu vegetariano può essere accontentato allo stesso modo. La griglia può offrire una cottura perfetta di melanzane, pomodori, formaggio e patate. Tutti ingredienti ottimi per creare qualsiasi tipo di composizione e ricetta.

