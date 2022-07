Uno dei modi più gustosi di mangiare la carne è arrostirla sulla piastra o, quando si può, cuocerla al barbecue. Vitello, maiale, pollo e agnello vengono grigliati con cura e solitamente in abbondanza. In macelleria si osserva il bancone cercando i pezzi più succulenti da fare alla brace e spesso si eccede nella quantità.

Tra una chiacchiera ed un bicchiere di vino, godendo della compagnia e dell’aria aperta, mettiamo tanta carne al fuoco.

Quando ci rendiamo conto di aver cotto troppo arrosto, è ormai tardi. Gli avanzi riempiono i piatti da portata e, purtroppo, a volte capita che finiscano nei rifiuti e questo non dovrebbe accadere. Esistono dei modi per utilizzare gli avanzi e non sprecare niente.

Idee per riciclare e utilizzare avanzi di carne arrosto e riscaldare la grigliata del barbecue

Salsicce, bistecche, arrosticini e spiedini giacciono sui vassoi e la tentazione di preparare delle doggy bag per i nostri amici sale.

La scelta migliore è invece imparare a “riciclare” il cibo avanzato. Anche gli alimenti possono essere riutilizzati e con essi creare delle ottime pietanze.

La carne può essere spezzettata, sfilacciata e unita a fresche insalate. Un misto di verdure fresche, ravanelli, olive, rucola o qualche sottaceto saranno l’accompagnamento ideale per queste carni.

Possiamo preparare dei sandwich gustosi da portare al mare o per una cena frugale. Riducendo la carne in piccoli pezzi, si potrà facilmente inserire nel ripieno e renderne agevole il consumo. Senape e maionese renderanno il gusto più pieno e carezzevole.

Pezzi di maiale e vitello possono essere usati anche per arricchire dei risotti. La salsiccia deve essere privata della pelle e ridotta in piccoli pezzi. Aggiunta al risotto, a metà cottura, rilascerà profumi ed un leggero sentore affumicato.

La bistecca avanzata può anche essere utile per un aperitivo. Frullando la carne con della panna da cucina e aggiustando di sale e pepe si può preparare un cremoso intingolo da servire su quadratini di pane abbrustolito. Una grattugiata di scorza di limone potrebbe conferire un po’ di freschezza a questi bocconcini. Per dare maggior carattere si possono completare con dei pomodorini confit fatti in casa.

Polpette e finger food senza sprechi

Oltre ai crostini finger food la carne avanzata può essere utile per portare in tavola polpette di vario genere.

Un’idea vincente è quella di creare un impasto con melanzane, carne triturata, parmigiano, uovo e pane ammollato e strizzato. Queste polpette possono essere fritte e servite con una salsa leggermente acidula. Saranno un successone.

Ci sono 1.000 idee per riciclare e utilizzare gli avanzi. Con la carne bianca possiamo creare polpette più delicate. In questo caso uniremo, oltre ai tradizionali ingredienti, ricotta e noce moscata. Avremo delle polpette umide e saporite da poter cuocere anche in forno o nella friggitrice ad aria.

Se amiamo focacce e torte salate l’utilizzo sarà ancora più semplice. Con della pasta lievitata, brisé o sfoglia si possono creare un’infinità di piatti gustosi che prevedano l’utilizzo della carne avanzata. Basterà accoppiarla con ortaggi, formaggio filante, besciamella e tutto ciò che la fantasia ci suggerisce.

Riscaldare una bistecca già arrostita è semplice

Può anche capitare di non aver voglia di cucinare o non aver tempo.

Inseriamo allora la bistecca di vitello, agnello o pollo in un sacchetto ermetico per alimenti. All’interno potremo aggiungere della cipolla tritata, scalogno, aglio, rosmarino o altri aromi di nostro gradimento. Immergiamo la busta ben chiusa in una pentola piena d’acqua e riscaldiamo a fiamma moderata per almeno 10 minuti da quando l’acqua arriva a bollore.

Questo è un ottimo modo per avere nel piatto una carne succosa e saporita da accompagnare con una fresca insalata.

Insomma, ottime idee per riciclare e utilizzare la carne senza sprecarla.

Lettura consigliata

Per mangiare carne tenera in padella, arrosto, spezzatino o al forno non serve comprare filetto ma questo taglio morbido ed economico