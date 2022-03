La carne bianca, nel pensiero comune, è quella buona. La rossa, invece, sarebbe la cattiva. Una definizione sintetica e finanche grossolana, ma che, nella sostanza, sentiamo molto spesso. La prima è sicuramente più magra e indicata nelle varie diete, pensiamo a quella degli sportivi. La seconda è spesso associata agli effetti negativi di un suo consumo eccessivo.

Tra le più comuni e consumate carni bianche, sicuramente c’è quella di pollo. Economica, nutriente, ricca di proteine e povera di grassi. Possiede molti sali minerali ed è adattissima per l’alimentazione di bambini e ragazzi.

Ci sono, come sappiamo, vari modi di cucinarla. C’è chi preferisce la coscia, chi il petto, chi le ali. Abbiamo già visto come preparare dei fuselli di pollo alla birra. Non solo, ovviamente. Oggi vogliamo proporre un abbinamento molto semplice. Quello tra questa carne e le numerose erbe aromatiche che ci offre la natura. Lo faremo cuocendo il pollo al forno, al cartoccio. Andiamo subito a vedere gli ingredienti.

Ci serviranno:

un pollo;

1 spicchio d’aglio in camicia;

5 foglie di salvia;

2 rametti di rosmarino;

timo;

maggiorana;

origano;

4 foglie di alloro;

2 limoni;

un bicchiere di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

sale grosso;

pepe.

Un’ora di forno, limone, salvia, rosmarino e altre erbe aromatiche per assaporare questa carne bianca dal sapore delicato e irresistibile

Cominciamo la preparazione lavando bene il pollo sotto acqua corrente. Asciughiamolo bene con della carta assorbente, lasciamo riposare qualche minuto prima di impanarlo in un composto di sale grosso e pepe.

Poi, nella sua cavità addominale andiamo a infilare un limone diviso in quattro parti, un rametto di rosmarino, 3 foglie di salvia, 2 di alloro. Insieme a un’abbondante manciata di timo essiccato, se non abbiamo quello fresco, e della maggiorana. Lo andiamo a mettere su un doppio foglio di carta stagnola. Sopra metteremo le rimanenti erbe aromatiche, lo spicchio d’aglio e andremo a irrorare con l’olio extravergine e con il succo dell’altro limone. Chiudiamo il cartoccio, mettiamolo in una pirofila e cuociamo nel forno a 180 gradi per un’ora.

Al termine, apriamo l’involucro, bagniamo con mezzo bicchiere di vino abbondante e lasciamo cuocere per un altro quarto d’ora, alzando la temperatura a 200 gradi. Fino a quando, cioè, la pelle non sarà dorata. Spegniamo il forno e lasciamo riposare cinque minuti prima di servirlo, badando di togliere le erbe aromatiche e il limone dalla cavità addominale.

Un’ora di forno, limone, salvia, rosmarino insieme a timo, maggiorana, alloro e origano per un pollo al cartoccio profumato, croccante e delizioso.