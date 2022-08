L’amore è un aspetto centrale nella vita di ognuno di noi. Anche chi è single è spesso alla ricerca dell’anima gemella. Talvolta, le relazioni sentimentali sono complicate da gestire e le incomprensioni sono sempre dietro l’angolo. Stare bene insieme e trovare la giusta compatibilità può essere difficile. Anche sotto questo aspetto, l’oroscopo può darci qualche indicazione e suggerimento. Tra i più comuni motivi di litigio in una coppia c’è la gelosia. Ciò che spesso è considerato come dimostrazione d’interesse, certe volte può rovinare un rapporto. Oggi sveleremo quali sono i segni zodiacali più possessivi dello zodiaco e come vivono le relazioni di cuore. Molti pensano ad Ariete e Toro, ma in realtà ci sono 3 segni che a volte si mostrano ancora più gelosi ed asfissianti.

I 3 segni zodiacali più gelosi e possessivi non sono Ariete e Toro

I nati sotto il segno dello Scorpione sono tra i più gelosi dello zodiaco. Rapportarsi con uno Scorpione può essere difficile perché spesso pretendono un rapporto esclusivo. Questo modo di vivere il rapporto è dettato da una forte insicurezza e paura di perdere le persone importanti. Gli Scorpione mettono al centro della loro vita la famiglia e gli amici e si dimostrano molto gelosi nei loro confronti. I nati sotto questo segno d’acqua vivono con delusione l’allontanamento dei propri affetti e lo percepiscono quasi come un tradimento. Il modo migliore per rapportarsi agli appartenenti al segno dello Scorpione è il dialogo. Mettere in chiaro sin da subito il proprio modo di vedere le cose può convincere lo Scorpione che non c’è nulla da temere.

Capricorno

I Capricorno sono soggetti estremamente possessivi. Entrare a fare parte della vita di un Capricorno può essere piuttosto impegnativo. Un Capricorno che si sente messo da parte diventa vendicativo e dispettoso e questo non fa altro che peggiorare le cose. In amore, la gelosia regna sovrana e se nasce il sospetto di un tradimento, i Capricorno possono diventare anche molto vendicativi. Lealtà e chiarezza sono armi per andare d’accordo con i nati sotto questo segno di terra. Per rendere felice un Capricorno occorre essere accondiscendenti e accontentare spesso le loro richieste. Tuttavia, chi dimostra fedeltà e fiducia potrà anche ottenere molto da questo segno zodiacale che si mostrerà riconoscente e generoso.

Gemelli

Tra i 3 segni zodiacali più gelosi e possessivi non possiamo dimenticare i Gemelli. I Gemelli sono persone molto razionali sul lavoro e negli affari, ma il discorso cambia con i rapporti personali. I nati sotto questo segno zodiacale odiano le persone gelose nei loro confronti, ma spesso si dimostrano possessive con gli altri. I Gemelli sono soggetti molto diffidenti e conquistarsi la loro fiducia non è mai facile. Tuttavia, una volta ottenuta la loro amicizia ed ammirazione, i Gemelli tendono a mostrarsi gelosi ed oppressivi. Per tenere a bada un Gemelli geloso sarà sufficiente dimostrargli l’importanza della sua presenza nella nostra vita.

Lettura consigliata

Pochissimi lo sospettano ma sono questi i 3 segni zodiacali che tradiscono di più e dai quali tenersi alla larga