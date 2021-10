Il mondo del make up sforna quasi ogni giorno nuove incredibili tecniche per valorizzare viso, occhi e labbra. Esattamente come accade nella moda, infatti, anche il trucco ha le sue tendenze, che i veri appassionati seguono con costanza e stupore. Per moltissime, il trucco è libertà d’espressione e rappresenta pure un incantevole modo per migliorare sicurezza e consapevolezza della propria personale bellezza.

La novità make up del momento si chiama “sultry eyes” e sta già conquistando gran parte degli appassionati di questo mondo. Semplicemente perché regala occhi magnetici e uno sguardo sensuale questa recentissima tendenza in fatto di trucco, che non è un semplice smokey eyes. Ecco cos’è la tecnica sultry eyes e come realizzarla sul proprio viso in modo estremamente facile.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cosa sono i sultry eyes e in che modo aiutano lo sguardo a essere più intenso

Si tratta di una tecnica che consente di avere occhi immediatamente più magnetici, a patto di utilizzare colori e prodotti giusti. Come suggerisce quest’espressione inglese, i sultry eyes sono occhi sensuali e passionali e richiedono ombretti nude intensi, ottime sfumature e tanto mascara.

Per realizzare questa tecnica in modo efficiente bisogna partire dalla scelta della giusta palette di ombretti dotata di colori nude intensi e vibranti. La caratteristica più importante di questa tecnica è l’altissima “intensità” dei colori.

Si tratta di marroni caldissimi, di qualche punta di nero e di un accenno luminoso sul condotto lacrimale. Non è un caso che questo sia proprio uno dei punti da illuminare con un prodotto illuminante o con il correttore.

Basterà applicare colori intensi su tutta la palpebra mobile e in modo pieno e ricreare una sfumatura allungata proprio come si fa con l’eye-liner.

Regala occhi magnetici e uno sguardo sensuale questa recentissima tendenza in fatto di trucco

Bisognerà applicare lo stesso ombretto intenso e vivo, scelto per la sfumatura dell’occhio, anche sulla rima inferiore. E, poi, occorrerà completare il trucco con tantissimo mascara volumizzante o con delle ciglia finte.

La differenza con un classico smokey eyes è che in quest’ultimo risulta molto meno evidente la sfumatura, che è pure più tonda. Nel sultry eyes la sfumatura è invece molto marcata e più allungata. Sono proprio le colorazioni intense e lo sguardo allungato a rendere questo make up estremamente sensuale.

Un ultimo consiglio

Il mascara è uno degli elementi essenziali di questo make up, ma spesso non basta a infoltire le ciglia. Anche se sembra incredibile spesso bastano questi 2 prodotti eccezionali per ciglia lunghe e folte senza tonnellate di mascara.