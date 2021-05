Truccare il viso è ormai un’operazione che quasi tutte compiono quotidianamente. Con le giuste accortezze diventa facile nascondere un difetto o esaltare i propri punti di forza. Questa rivoluzionaria tecnica di make up riesce proprio a impreziosire lo sguardo e ad attirare l’attenzione di chiunque. Si tratta dell’halo eye make up, per illuminare lo sguardo e avere occhi magnetici e irresistibili è questo l’incredibile trucco che molte stanno utilizzando. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa spiegherà come realizzarlo in poche e semplici mosse.

Che cos’è l’halo eye make up

È possibile tradurre l’espressione “halo” con il termine italiano “alone”. È proprio questo che caratterizza questa tecnica di make up in cui bisogna disegnare un alone luminoso proprio al centro della palpebra. Questa tecnica esiste in realtà già da qualche tempo e ha subito una serie di evoluzioni nel corso degli anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A variare non sono solo i prodotti impiegati, ma anche la posizione esatta della palpebra in cui tracciare l’alone. La Redazione descriverà i piccoli segreti fondamentali per realizzarlo. Infatti per illuminare lo sguardo e avere occhi magnetici e irresistibili è questo l’incredibile trucco che molte stanno utilizzando.

Come illuminare l’occhio

Molte lo conosceranno anche con l’espressione “spotlight make up”. Per realizzarla basta usare un ombretto chiaro e super luminoso nella parte centrale dell’occhio. Al contrario, occorrerà scurire i due angoli degli occhi, quello interno e quello esterno.

Iniziare stendendo del primer su tutta la palpebra e usare poi un ombretto color burro sulla parte centrale della palpebra mobile. Poi scegliere un colore scuro come il marrone o il rosso mattone e sfumarlo ai due bordi dell’ombretto color burro.

A questo punto applicare dei brillantini nella zona centrale, coprendo l’ombretto burroso. È possibile usare del primer per far aderire i glitter e le apposite colle vendute con il loro kit. Qualcuno utilizza anche l’illuminante. Insomma è possibile usare qualsiasi cosa che illumini fortemente la parte centrale della palpebra. Completare con eye-liner nero, mascara e ciglia finte.

I segreti di questa tecnica

Questa tecnica non serve tanto ad allungare l’occhio quanto a ingrandirlo. Suggeriamo di usare un pennello a setole piatte per applicare primer o colla come base. Per i brillantini meglio optare per i polpastrelli. Questi sono da sempre il miglior modo per stendere i glitter. Chi però ha occhi piccoli e a palla dovrebbe scurire solo la parte esterna dell’occhio e illuminare anche il condotto lacrimale.

Approfondimenti

E per un trucco occhi ancor più scintillante e perfetto per impreziosire il volto coperto dalla mascherina ecco un’altra guida di make up.