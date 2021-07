Uno sguardo magnetico è fatto da bellissimi occhi e un perfetto trucco in grado di valorizzarli. Se per i primi non è possibile fare tanto, il trucco offre tanti modi di rimediare a diversi inestetismi che riguardano proprio questa zona. La Redazione ha spiegato ad esempio come rimediare agli occhi incappucciati, a quelli a palla o troppo distanti grazie al trucco.

Cosa fare, però, quando le ciglia sono davvero poco visibili? Sembra incredibile, ma bastano due prodotti eccezionali per ciglia lunghe e folte senza tonnellate di mascara inutili. Prima, però, è necessario prestare attenzione ad alcune azioni che danneggiano le ciglia e le sfoltiscono.

Prima una corretta rimozione del make up e poi un gesto fondamentale

Per avere ciglia folte e perfettamente curve bisogna dedicargli le giuste cure. La rimozione del make up prima di andare a dormire è fondamentale. Questo significa anche individuare il giusto prodotto che riesca a eliminare il trucco senza dovere strappare le ciglia a causa di un continuo sfregamento.

Un modo furbo per rimuovere facilmente il mascara waterproof è quello di applicare la prima passata con un comune mascara. Questo consentirà al secondo prodotto di non aderire eccessivamente alle ciglia.

Un altro gesto importantissimo è il massaggio facciale sulle palpebre. Basta applicare dell’olio nutriente e messaggiare le palpebre per alcuni minuti. Questa semplice azione aumenta il flusso sanguigno dirigendolo verso i follicoli piliferi. In questo modo le ciglia cadranno molto di meno e basterà ripetere questo movimento uno o due volte al giorno, al mattino o alla sera.

Perché bastano due prodotti eccezionali per ciglia lunghe e folte senza tonnellate di mascara

Accanto a queste semplici azioni esiste un rimedio in grado di stimolare la produzione di nuove ciglia, allungarle e prevenirne la caduta. Si tratta di una maschera per ciglia a base di uovo e olio di ricino. Tutti conoscono l’effetto allungante dell’olio di ricino sulle ciglia, ma il vero segreto è combinarlo con tutto il potere dell’uovo.

Quest’ultimo le rinforza e le rende notevolmente più spesse. Basterà quindi unire un uovo a circa un cucchiaino di olio di ricino. La giusta consistenza è leggermente collosa e solida, simile a un gel. Applicarlo con un bastoncino cotonato sulle ciglia a palpebra chiusa ed evitando il contatto con la superficie degli occhi. Lasciare agire per 4 o 5 minuti e poi sciacquare via il tutto. Suggeriamo di ripetere il trattamento 3 volte a settimana con il viso completamente struccato e preferibilmente la sera.