La Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sarebbe pronta a dare il via libera alla terza dose per la vaccinazione anti-Covid. La priorità verrà data, in una prima fase, ai soggetti trapiantati, agli anziani over 80 e agli ospiti delle case di riposo. Intanto c’è il via libera al Green Pass obbligatorio per il personale della scuola, dell’Università e per i lavoratori del settore sanitario, inclusi quelli che lavorano nelle mense e nelle pulizie. Insomma, per il Green Pass si torna a scuola e al lavoro in presenza tra regole e dubbi che vanno scemando. Ecco il dettaglio dei provvedimenti approvati oggi, sul Green Pass, al via le nuove regole ma sale lo scontro con i no vax.

Il provvedimento passa alla Camera

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri ha ricevuto l’ok della Camera, mentre appare ormai scontato che ci sarà un’estensione progressiva. Che poi riguarderà anche altri ambiti lavorativi e altre categorie di lavoratori. Su questo punto non ci sono ancora indicazioni chiare, perché ormai da diversi giorni c’è un braccio di ferro anche all’interno della maggioranza. Il premier Draghi vuole prendere tempo e aspettare almeno una settimana prima di procedere con altri passaggi, per esempio nella Pubblica Amministrazione. Ascoltando poi le istanze provenienti sia da parte degli altri partiti di maggioranza sia dall’opposizione.

Green Pass, al via le nuove regole ma sale lo scontro con i no vax

Il Commissario Figliuolo intanto procede per centrare l’obiettivo del maggior numero di studenti vaccinati prima del rientro a scuola. Soprattutto in aree meno coperte come l’Alto Adige. “Il vaccino è uno strumento indispensabile per mettere il Paese in sicurezza”. Non mancano ancora però le voci discordi. Oltre agli appelli dei 150 docenti universitari dissidenti, così come i circa 600 medici no vax, si registrano azioni di radicalizzazione e gruppi di attivisti no vax. Sono stati scoperti dalla Polizia di Stato sulla app Telegram mentre si stavano organizzando. Il progetto era quello di creare una guerriglia urbana in occasione di prossime manifestazioni a Roma. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti, ma anche armi e coltelli.

Terza dose anche per l’America di Biden

Anche l’America di Biden sta allineando con l’Italia, un Paese esempio per l’Europa per la gestione della vaccinazione. Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero essere tre i punti centrali del suo discorso imminente: 1) obbligatorietà del vaccino per tutti i dipendenti federali, senza l’alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone; 2) apertura delle scuole con la didattica in presenza, aumentando la somministrazione dei test; 3) infine, anche oltreoceano, la somministrazione della terza dose.