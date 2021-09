Nella cura della casa ci mettiamo sempre molto impegno. È un piacere personale vedere tutto in ordine e pulito. Anche quando abbiamo ospiti, ci teniamo a fare bella figura. I pavimenti sono sicuramente il biglietto da visita della nostra casa. Ma, oltre alla pulizia generale per levare polvere e sporco, dobbiamo curarci anche di un altro aspetto. Ovvero la lucentezza dei nostri pavimenti. In base al materiale di cui sono fatti, cotto, marmo, pietra o altro, cambiano i prodotti da utilizzare. Oggi in particolare vogliamo parlare di quelli in legno. Questo materiale è molto delicato da trattare. Infatti, non possiamo utilizzare prodotti troppo aggressivi che magari su altre superfici sono molto efficaci. Oggi però scopriremo che per un pavimento in legno lucidissimo come nuovo basta un ingrediente della cucina.

La semplicità che funziona

Spesso, pensiamo che la soluzione ai comuni problemi quotidiani sia da ricercare in qualcosa di complesso. Invece, molte volte, sono le piccole e semplici cose che possono cambiarci la giornata. Abbiamo già trattato qualcosa a riguardo nell’articolo “ Non butteremo più i tappi di sughero perché in questo modo ci faranno risparmiare soldi”. Molti oggetti, materiali, ingredienti di uso comune nascondono potenzialità che possono esserci molto utili. Nel nostro caso combatteremo l’usura dei pavimenti in legno e ci basterà guardare nella dispensa per avere la soluzione. Non servirà andare a ricercare chissà quali prodotti industriali. Inoltre, con questo trucco, potremo risparmiare qualche euro.

Per un pavimento in legno lucidissimo come nuovo basta un ingrediente della cucina

Con il tempo e l’usura il legno perde la sua brillantezza così risulta più opaco e meno bello da vedere. Per risolvere questo problema ciò che ci serve è del tè nero. Questo ingrediente naturale ha delle ottime proprietà benefiche che ravvivano il legno. Adesso vediamo come utilizzarlo. Prendiamo una pentola piena d’acqua e mettiamola a scaldare sul fuoco. Mettiamo, poi, due o tre bustine di tè nero. Successivamente portiamo a ebollizione e spegniamo la fiamma.

Lasciamo che l’acqua diventi tiepida e versiamola nel secchio che utilizziamo per pulire i pavimenti. Poi immergiamo il mocio o uno straccio e passiamolo sul pavimento. Ricordiamo di strizzarli bene prima di passarli sulla superfici in legno. L’acqua, infatti, se troppa, rovina questi pavimenti. Dobbiamo, invece, ricoprire la superficie con una patina omogenea ma molto leggera. Aspettiamo poi che si asciughi bene tutto e vedremo il nostro pavimento lucido come la prima volta che siamo entrati in casa. Il consiglio è di spazzare bene, o passare l’aspirapolvere, prima di fare questa operazione con il tè.