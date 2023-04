Rassodare e tonificare le braccia in pochi giorni: i migliori esercizi per dire addio a braccia flaccide a tutte le età

In vista della bella stagione ecco come rassodare e tonificare le braccia con pochi esercizi da fare a casa, ma i migliori per risultati evidenti in pochi giorni. Nessuno dovrà più temere nulla.

La bella stagione è arrivata e, anche se il meteo deve ancora stabilizzarsi su alte temperature, c’è già tanta voglia di uscire e godersi la natura il più possibile. Le gite fuori porta sono all’ordine del giorno, approfittando di qualche giorno di festa, ma non solo.

Soprattutto le donne sono sempre preoccupate per la famosa prova costume pensando alla spiaggia, al mare o al lago. Uno dei problemi più evidenti, e succede a tutte le età, è quello di avere delle braccia molli e poco toniche.

I motivi possono essere diversi ed è una condizione che si può verificare a tutte le età. Può esserci la perdita di elasticità della pelle oltre i 50 anni, ma anche un importante dimagrimento che ha lasciato dei segni. Allora, come rassodare e tonificare le braccia in pochi giorni? Il tempo è spesso quello che manca, ma ci sono esercizi da fare a casa quando si hanno dei minuti a disposizione.

Naturalmente, questo non vuole essere un articolo che si sostituisce alle indicazioni di un professionista, personal trainer o nutrizionista, ma solamente una piccola guida con indicazioni del tutto generali che potrebbero dare una mano.

Perché sono flaccide e cadenti?

Le cause potrebbero essere tante e diverse tra loro. Alcune di queste sono:

alimentazione scorretta;

sedentarietà;

aumento improvviso di peso;

dimagrimento repentino.

Mancanza di vitamine, mancanza di esercizio fisico, così come cambiamenti corposi di peso fanno reagire la pelle in modo da risultare cadente e debole.

Rassodare e tonificare le braccia in pochi giorni: i 5 migliori esercizi da inserire nella propria routine quotidiana

Per vedere i primi risultati bisogna essere costanti e fare degli esercizi che aiutino davvero. Questi potrebbero essere i seguenti, da fare comodamente a casa aiutandosi con qualcosa preso dall’ambiente:

rimanendo in piedi, allargali un po’, piega leggermente le ginocchia e poi rivolgi un pugno verso l’alto. Poi, porta il pugno davanti a te e alterna questa mossa prima con il braccio destro e poi con quello sinistro. L’importante è mantenere le spalle rilassate e andare sempre più veloce per circa 40-45 secondi; in piedi, avendo un peso in una mano e uno nell’altra (possono essere qualsiasi cosa, anche delle bottigliette di acqua), alza le braccia lateralmente e mantienile parallele al pavimento per 1 o 2 secondi prima di abbassarle lungo il busto; stessa posizione del punto precedente, questa volta però bisogna portare i pesi alle spalle con i palmi delle mani rivolti davanti a te e fare dei movimenti ripetuti in avanti; appoggiati con le braccia ad una sedia o ad uno scalino con le dita rivolte verso di te, crea un angolo di 90 gradi con le ginocchia, poi stendi interamente le braccia per alzarti per poi abbassarti e mantenere un angolo retto; sdraiati a terra su un tappetino non le ginocchia leggermente alzate, i piedi ben posati a terra, prendi i due pesetti e alza le braccia verso il soffitto per poi farle cadere sopra la testa senza appoggiare i pesi a terra e ripetere il movimento.

Ogni esercizio e movimento appena descritto andrà ripetuto per almeno 10-12 volte in serie da 2 o 3 ripetizioni.